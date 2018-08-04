"Можаровский принял слабительное после Труханова", – Денисов о "пенальти" в ворота Динамо

Директор телеканалов "Футбол 1/2" Александр Денисов прокомментировал судейство Юрия Можаровского в поединке Динамо – Шахтер (1:0), которое, по его мнению, было заангажированным в пользу "бело-синих".

"Отдельно арбитры. Два неназначенных, очевиднейших пенальти в двух подряд матчах Шахтер – Динамо. Я о совпадениях слышал, но никогда с ними не сталкивался. Вслед за Трухановым слабительное принял Можаровский. Впрочем, сегодня туалетной бумагой его обеспечили до глубокой старости", – написал Денисов в своем Facebook.

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Напомним, что после поражения от Динамо игроки и тренерский штаб "горняков" традиционно заявили о предвзятом судействе. В частности, хавбек дончан Тарас Степаненко сказал, что в ворота киевлян поставят пенальти, когда игрок возьмет мяч в руки и пронесет несколько метров.

Зато известный эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар считает, что Юрий Можаровский способствовал игре, предотвратил столкновения, споры и драк, а также отработал на высоком уровне во время поединка грандов.