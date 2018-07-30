Арбітра матчу за Суперкубок України Труханова відсторонили від суддівства на 4 матчі, – Денисов

Рефері Костянтин Труханов, який обслуговував матч за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо, відсторонений від суддівства на чотири матчі.

За інформацією директора телеканалу Футбол 1/2 Олександра Денисова, Костянтин Труханов не буде обслуговувати найближчі матчі УПЛ.

Причина – помилки при суддівстві у матчі за Суперкубок України.

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Окрім цього, Труханов писав рапорт матчу протягом двох днів, а за регламентом арбітр повинен подати рапорт не пізніше, ніж за 24 години після закінчення поєдинку.

Окрім цього, Денисов розкритикував рефері через дискваліфікацію захисника Шахтаря Ісмаїлі.

"Головний винуватець цієї ситуації – Костянтин Труханов. Саме він був непослідовним у своєму суддівстві та створив прецедент. Грубий фол Бурди, непризначений пенальті, різні картки для Бурди і Ісмаїлі – грубі помилки арбітра", – сказав Денисов.в ефірі телеканалу Футбол.

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