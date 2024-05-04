Шлёнск в волевом стиле победил ЛКС в матче 31-го тура Экстраклясы, а украинец Егор Маценко начал волевую победу. Видео гола украинца смотрите на "Футбол 24".

Чемпионат Польши 2023/24, 31-й тур

ЛКС – Шлёнск – 1:2

Голы: Дани Рамирес, 53, (пен.) – Маценко, 71, Самец-Талар, 76

Удаление: Маценко, 81 (Шлёнск)

Шлёнск все еще сохраняет шансы на чемпионство и сошелся с главным аутсайдером Экстраклясы – ЛКС. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва Дани Рамирес голом с пенальти вывел ЛКС вперед.

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Шленск отыгрался на 71-й минуте. Сделал это Егор Маценко, который ударом в падении головой замкнул навес с углового. А через 5 минут Самец-Талар переправил в ворота мяч после скидки Езерского, принеся победу Шленску, который доигрывал в меньшинстве – Маценко получил вторую желтую на 81-й минуте.

Таким образом, Шленск набрал 54 очка и приблизился к Ягеллонии, а ЛКС окончательно вылетел из Экстраклясы с 21 баллами в активе.

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