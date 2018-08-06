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Леоненко: Хочу, чтобы Можаровского дисквалифицировали больше, чем на 4 матча

13:25 128 Читати українською
Леоненко: Хочу, чтобы Можаровского дисквалифицировали больше, чем на 4 матча
Виктор Леоненко / соцсети

Футбольный эксперт Виктор Леоненко резко высказался о работе арбитра Юрия Можаровского в матче Динамо – Шахтер (1:0).

"Конечно, это были очень сложные эпизоды. Он моргнул два раза невовремя. Мне интересно, сколько Можаровский получит игр дисквалификации. Я бы хотел, чтобы не четыре. Что такое четыре игры? Месяц отдохнул в отпуске и приехал. Надо больше. Это же на результат повлияло.

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А если еще вдруг случайно деньги получил? Так можно отдохнуть не месяц, а пару лет, если вспомнить, какие раньше суммы судьям возили. Вопросов много", – сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол на канале Футбол 1.

В матче 3 тура УПЛ киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер со счетом 1:0.

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Украина3 тур

Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Шахтер
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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Шахтер Виктор Леоненко Юрий Можаровский
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