Леоненко: Хочу, чтобы Можаровского дисквалифицировали больше, чем на 4 матча

Футбольный эксперт Виктор Леоненко резко высказался о работе арбитра Юрия Можаровского в матче Динамо – Шахтер (1:0).

"Конечно, это были очень сложные эпизоды. Он моргнул два раза невовремя. Мне интересно, сколько Можаровский получит игр дисквалификации. Я бы хотел, чтобы не четыре. Что такое четыре игры? Месяц отдохнул в отпуске и приехал. Надо больше. Это же на результат повлияло.

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А если еще вдруг случайно деньги получил? Так можно отдохнуть не месяц, а пару лет, если вспомнить, какие раньше суммы судьям возили. Вопросов много", – сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол на канале Футбол 1.

В матче 3 тура УПЛ киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер со счетом 1:0.

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