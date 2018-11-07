Манчестер Сити – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Манчестер Сити в рамках 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА принимает Шахтер. Анонс и прогноз матча читайте на Футбол 24.

Манчестер Сити – Шахтер

7 ноября, 22:00, Манчестер, "Этихад Стэдиум"

Главный арбитр: Виктор Кашшаи (Венгрия)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Шахтер после поражения в Харькове попал в трудное, но не безнадёжное турнирное положение. В худшем случае Манчестер Сити и Лион наберут в этом туре девять и восемь очков соответственно, что позволит "горнякам" побороться даже за плей-офф Лиги чемпионов – нужно лишь выигрывать следующие матчи. При любом раскладе встреча в Англии для донеччан не является критически важной, поэтому страх за результат нужно отбрасывать – сегодня можно действовать смело и даже агрессивно. Конечно, это не гарантирует успешного развития поединка, но точно сделает хорошую рекламу футболистам Шахтера, за которымы на Альбионе всегда пристально следят.

Манчестер Сити – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Против Манчестер Сити можно сыграть смело – поражение в матче не страшно

Правда, на голой смелости далеко не уедешь – против Сити нужно демонстрировать более-менее грамотный футбол. В Харькове с этим не сложилось из-за потери фланговых лидеров атаки, на которых держится вся система "оранжево-чёрных". Классической перегрузки зон на полуфлангах не происходило, вингеры легко теряли мяч и плохо взаимодействовали с фулбэками, что привело к печальному результату. Подобная история повторилась в игре против Динамо: без Марлоса и Тайсона в первом тайме Шахтер не нанёс ни одного удара в створ, а за 50 минут с последним – три плюс два гола. Впрочем, более серьёзной проблемой донеччан является уязвимая оборона, которую очень легко накрывают высоким прессингом, выдавливая в нужные зоны. Особенно проблемной является центральная зона в защите, где ошибкам и привозам просто нет конца: так, в Классическом дерби Ракицкий выиграл только три из семи единоборств и только один раз пошёл в неудачный отбор. Дошло до того, что Фонсека снял его уже на 60-й минуте.

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Центр обороны – уязвимое место Шахтера

Возможно ли удачно сыграть против Манчестер Сити, если исправить эти проблемы? Этот вопрос является очень сложным, ведь команды находятся в разных галактиках. Пеп Гвардиола выстраивает игру по принципам испанского позиционного футбола, требуя от своих исполнителей агрессивный прессинг, контроль мяча и перемещение таким образом, чтобы у игрока с ним всегда было несколько вариантов продолжения атаки. Вся эта идиллия, к сожалению для Шахтера, работает – команда практически не имеет слабых мест, постоянно атакуя и умело вступая в отбор при потерях. Единственным слабым звеном Манчестер Сити выступает Фернандиньо, который уверенно действует при наличии пространства и Бернарду Силвы рядом, но крайне неубедителен под давлением. Именно через него пытаются прорываться все топовые соперники, нагружая опорную зону и заставляя бразильца ошибаться.

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Фернандиньо – одна из главных мишеней при прессинге на Манчестер Сити

Впрочем, если центрхавы Шахтера будут просто накрывать опорника, то вряд ли что-то получится. Качественно и продолжительно давить на Сити не удавалось в этом сезоне никому: так, Тоттенхэм, который старается действовать именно через персонально ориентированный прессинг, провалил примерно час игры против "горожан". И "шпоры", и Лион комплексно прорывали центр за счет очень быстрых перемещений на чужой половине поля: у лондонцев переломным игроком был Винкс, а у французов – все три атакующих хавбека. Для Шахтера такими исполнителями могут стать Тайсон и Марлос, которые прекрасно работают между линиями, удачно открываясь и легко убегая от опекунов за счёт индивидальних качеств. Кроме того, очень важно накрывать футболистов Сити не по факту приёма мяча, а перекрывать сами варианты для передач. Конечно, это требует фантистичного физического и тактического уровня подготовки, но с таким клубом иного ждать и не приходится. Лига чемпионов, как-никак.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды за всю историю провели между собой лишь три матча: два в прошлом сезоне Лиги чемпионов и один в нынешнем. Общий счет противостояния – 6:2 в пользу Манчестер Сити.

2. Манчестер Сити провёл против украинских клубов семь матчей – четыре победы, одна ничья и два поражения. При этом "горожане" выиграли все домашние поединки против украинцев.

3. Шахтер провел против английских клубов 15 матчей, в которых пять раз праздновал победу, трижды играл вничью и семь раз проигрывал. Общий счёт противостояния – 25:20 в пользу Англии.

4. Шахтер провел в Англии семь матчей, не выиграв ни одного и проиграв шесть из них. Общий счет поединков Шахтера на Альбионе – 17:7 в пользу британцев.

5. Украина имеет отрицательную статистику противостояний против английских команд в ЛЧ и ЛЕ: 55 матчей, 13 побед, 14 ничьих, 28 поражений, Общий счет противостояния – 84:56 в пользу Англии.

6. Общая стоимость состава Манчестер Сити в 10 раз превосходит стоимость состава Шахтера – €1,09 млрд против €103 млн.

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Кадровая ситуация

Манчестер Сити перед игрой Лиги чемпионов не остался без потерь, главной из которых является Кевин де Брюйне. Атакующему полузащитнику в кубковом матче против Фулхэма приземлились прямо на колено, в результате чего бельгиец вылетел на 5-6 недель. Под вопросом находится выход на поле центрхава Илкая Гюндогана – после злосчастного поединка Пеп Гвардиола заявил, что он вернётся очень скоро, но точных цифр не назвал. В разгроме Саутгемптона на выходных немец участия не принимал, что можно трактовать и как неготовность, и как передержку перед встречей с Шахтером. Дисквалифицированных в составе "горожан" нет.

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Донеччане смогли вычистить свой лазарет от лидеров, оставив дома только Фернандо. Последний получил травму в кубковом поединке с Олимпиком и рискует больше не сыграть в 2018 году. Зато восстановившийся Тайсон уже успел триумфально выйти на замену в Классическом дерби, а Марлос вернулся к тренировкам в общей группе. Правда, форма последнего, по словам Паулу Фонсеки, пока неудовлетворительна, поэтому украинец, вероятно, начнет поединок со скамейки запасных. Кроме того, можно сделать предположение о возможном отсутствии в старте Ярослава Ракицкого, который в последнее время выступал ужасно и даже был снят с матча против Динамо. Терять в Англии особо нечего, но это уже будет чисто педагогическое решение – со здоровьем и карточками у защитника всё в порядке. Дисквалификаций в составе "горняков" также не было.

Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити – Шахтер

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Мэнди – Фернандиньо, Б. Силва, Д. Силва – Марез, Агуэро, Стерлинг

Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Майкон – Нем, Коваленко, Тайсон – Мораес

Прогноз Футбол 24 – 3:1

Шахтер подойдет к матчу без ключевых потерь и в довольно неплохой форме, поэтому повторения харьковского разгрома вряд ли следует ожидать. Как минимум, это не должно быть игрой в одни ворота, ведь атакующая мощь "горняков" с Тайсоном и Марлосом выглядит конкурентно практически против любого коллектива – даже против основы Сити. Прошлогодний Шахтер на этом же стадионе в первом тайме действовал против неё на равных, хотя тогда команда имела в наличии Фреда и Бернарда. Так или иначе, но у донеччан будут футболисты, через которых можно вести собственную игру, поэтому есть смысл надеяться на гол. Благо, такие защитники, как Мэнди, любят привезти момент из ничего – доказано Тоттенхэмом.

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И, всё же, Манчестер Сити слишком крутой и мощный, чтобы забрать у него очки на "Этихад". Команда Пепа Гвардиолы, вероятно, является лучшей в мире с точки зрения сбалансированности и тактической подкованности, хотя в некоторые отрезки игры она может выключаться – и именно в такие моменты соперники могут прижать "горожан". Впрочем, не следует надеяться на слабость Ферны под прессингом и банальное наличие Тайсона – для положительного результата с Сити нужно отобрать центр начисто, вовремя накрывая все варианты передач и имея на одного игрока больше в каждом из эпизодов. Шахтер в текущем сезоне имеет хронические проблемы именно с контролем этой зоны, которую проходят не только топовые команды Европы, а и, например, Десна. Привозная оборона вообще не оставляет шансов "горнякам", поэтому надеяться на положительный результат можно, только очень хорошо помолившись. Более рациональных предпосылок к успеху не видно; Сити уверенно разобьёт Шахтер – и ничего страшного в этом нет.

Михаил Юхименко, Футбол 24