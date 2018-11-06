Шахтер начал пользоваться инновационной системой GPS-трекеров

Тренер Шахтера по фитнесу Нуну Роману, который работает с "горняками" около полугода, рассказал об адаптации в Украине и инновационных нововведениях в команде.

"Время в Шахтере – очень позитивный и важный для меня опыт. Думаю, что адаптация за эти шесть месяцев успешно завершена. Мне все нравится, а в это время я запомню на всю жизнь.

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Конечно, сначала был шок – от другой культуры, от нового языка, даже от организации работы в клубе. Если говорить о Киеве, то это скорее положительный шок – не ожидал, что будет такой замечательный большой город, который так прекрасно меня примет. Могу только поблагодарить всех украинцев в целом и особенно людям, которые живут здесь, за то, что они так меня приняли.

В Шахтере мы начали использовать систему GPS-трекеров – технологию, которая появилась не так давно. Весь футбольный мир постоянно расширяет возможности использования данной технологии, и за последнее время делаются очень большие шаги вперед. Это помогает нам отслеживать нагрузки, которые футболисты получают на тренировках и во время матчей. Так лучше видно усилия игроков – и индивидуальные, и коллективные. Я верю, что в будущем мы сможем понимать, какие именно нагрузки нужны перед определенной игрой, и можно будет сделать так, чтобы футболист оказывался в своей лучшей форме именно в день матча. Эта технология позволяет подстраиваться под тактическую составляющую каждой команды", – цитирует специалиста официальный сайт Шахтера.