toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР

Шахтер начал пользоваться инновационной системой GPS-трекеров

07:30 6 Читати українською
Шахтер начал пользоваться инновационной системой GPS-трекеров
Нуну Роману / Фото: ФК Шахтер

Тренер Шахтера по фитнесу Нуну Роману, который работает с "горняками" около полугода, рассказал об адаптации в Украине и инновационных нововведениях в команде.

"Время в Шахтере – очень позитивный и важный для меня опыт. Думаю, что адаптация за эти шесть месяцев успешно завершена. Мне все нравится, а в это время я запомню на всю жизнь.

Шевченко обнародовал заявку на матчи со Словакией и Турцией – в списке молодой талант Динамо

Конечно, сначала был шок – от другой культуры, от нового языка, даже от организации работы в клубе. Если говорить о Киеве, то это скорее положительный шок – не ожидал, что будет такой замечательный большой город, который так прекрасно меня примет. Могу только поблагодарить всех украинцев в целом и особенно людям, которые живут здесь, за то, что они так меня приняли.

В Шахтере мы начали использовать систему GPS-трекеров – технологию, которая появилась не так давно. Весь футбольный мир постоянно расширяет возможности использования данной технологии, и за последнее время делаются очень большие шаги вперед. Это помогает нам отслеживать нагрузки, которые футболисты получают на тренировках и во время матчей. Так лучше видно усилия игроков – и индивидуальные, и коллективные. Я верю, что в будущем мы сможем понимать, какие именно нагрузки нужны перед определенной игрой, и можно будет сделать так, чтобы футболист оказывался в своей лучшей форме именно в день матча. Эта технология позволяет подстраиваться под тактическую составляющую каждой команды", – цитирует специалиста официальный сайт Шахтера.

Теги
Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
25
мин
Атлетико
22:00
Боруссия Дортмунд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук