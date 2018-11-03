Фернандо рискует больше не сыграть в 2018 году

Нападающий Шахтера Фернандо Педро из-за травмы пропустит не менее 4 недель. Таким образом 19-летний бразилец рискует больше не сыграть в 2018 году.

Травма, которую форвард Шахтера Фернандо получил в поединке 1/8 финала Кубка Украины против Олимпика, оказалась довольно серьезной. Бразилец подвернул ногу и пропустит 4-6 недель, сообщает Ua-football.

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Учитывая, что последний матч в 2018 году Шахтер проведет 12 декабря, Фернандо рискует вернуться на поле только после зимнего перерыва.

19-летний Фернандо Педро присоединился к Шахтеру летом, перейдя из Палмейраса. В активе бразильца 2 гола в 11 матчах УПЛ.