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Фернандо рискует больше не сыграть в 2018 году

17:15 93 Читати українською
Фернандо рискует больше не сыграть в 2018 году
Фернандо / фото: ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Фернандо Педро из-за травмы пропустит не менее 4 недель. Таким образом 19-летний бразилец рискует больше не сыграть в 2018 году.

Травма, которую форвард Шахтера Фернандо получил в поединке 1/8 финала Кубка Украины против Олимпика, оказалась довольно серьезной. Бразилец подвернул ногу и пропустит 4-6 недель, сообщает Ua-football.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Учитывая, что последний матч в 2018 году Шахтер проведет 12 декабря, Фернандо рискует вернуться на поле только после зимнего перерыва.

19-летний Фернандо Педро присоединился к Шахтеру летом, перейдя из Палмейраса. В активе бразильца 2 гола в 11 матчах УПЛ.

Кубок Украины1/8 финала

Шахтер - Олимпик: Среда 31 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
3 : 2
Олимпик
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