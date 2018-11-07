Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА приймає Шахтар. Анонс та прогноз матчу читайте на Футбол 24.

Манчестер Сіті – Шахтар

7 листопада, 22:00, Манчестер, "Етіхад Стедіум"

Головний арбітр: Віктор Кашшаї (Угорщина)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Шахтар після поразки у Харкові потрапив у скрутне, але не безнадійне турнірне становище. В найгіршому випадку Манчестер Сіті та Ліон наберуть у цьому турі дев'ять та вісім очок відповідно, що дозволить "гірникам" поборотися навіть за плей-офф Ліги чемпіонів – потрібно лише вигравати наступні матчі. За будь-яких розкладів зустріч у Англії для донеччан не є критично важливою, тож страх за результат потрібно відкидати – сьогодні можна діяти сміливо і навіть агресивно. Звісно, це не гарантує успішного розвитку поєдинку, але точно зробить гарну рекламу футболістам Шахтаря, за якими на Альбіоні завжди пристально слідкують.

Манчестер Сіті – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Проти Манчестер Сіті можна зіграти сміливо – поразка у матчі не страшна

Щоправда, на голій сміливості далеко не поїдеш – проти Сіті потрібно демонструвати більш-менш грамотний футбол. У Харкові з цим не склалося через втрату флангових лідерів атаки, на яких тримається вся система "помаранчево-чорних". Класичного перевантаження зон у напівфлангах не відбувалося, вінгери легко втрачали м'яч і погано взаємодіяли з фулбеками, що призвело до сумного результату. Подібна історія повторилася у грі проти Динамо: без Марлоса і Тайсона у першому таймі Шахтар не завдав жодного удару у площину, а за 50 хвилин з останнім – три плюс два голи. Втім, більш серйозною проблемою донеччан є вразлива оборона, яку дуже легко накривають високим пресингом, видавлюючи у потрібні зони. Особливо проблемною є центральна зона у захисті, де помилкам і привозам просто немає кінця: так, у Класичному дербі Ракицький виграв лише три із семи єдиноборств та лише один раз пішов у невдалий відбір. Дійшло до того, що Фонсека зняв його вже на 60-й хвилині.

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Центр оборони – вразливе місце Шахтаря

Чи можна вдало зіграти проти Манчестер Сіті, якщо виправити ці проблеми? Це питання є дуже складним, адже команди знаходяться у різних галактиках. Пеп Гвардіола вибудовує гру за принципами іспанського позиційного футболу, вимагаючи від своїх виконавців агресивний пресинг, контроль м'яча та переміщення таким чином, щоб у гравця з ним завжди було кілька варіантів продовження атаки. Вся ця ідилія, на жаль для Шахтаря, працює – команда практично не має слабких місць, постійно атакуючи та вміло вступаючи у відбір при втратах. Єдиною слабкою ланкою Манчестер Сіті виступає Фернандінью, який дуже впевнено діє за наявності простору та Бернарду Сілви поруч, але вкрай непереконливий під тиском. Саме через нього намагаються прориватися усі топові суперники, навантажуючи опорну зону й змушуючи бразильця помилятись.

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Втім, якщо центрхави Шахтаря будуть просто накривати опорника, то навряд чи щось вийде. Якісно та довго давити на Сіті не вдавалося у цьому сезоні нікому: так, Тоттенхем, який старається діяти саме через персонально орієнтований пресинг, провалив приблизно годину гри проти "містян". І "шпори", і Ліон комплексно проривали центр завдяки дуже швидким переміщенням на чужій половині поля: у лондонців переломним гравцем був Вінкс, а у французів – усі три атакувальні хавбеки. Для Шахтаря такими виконавцями можуть стати Тайсон і Марлос, які прекрасно працюють між лініями, вдало відкриваючись та легко втікаючи від опікунів завдяки індивідальним якостям. Крім того, дуже важливо накривати футболістів Сіті не по факту прийому м'яча, а перекривати самі варіанти для передач. Звісно, це вимагає фантистичного фізичного і тактичного рівня підготовки, але з таким клубом інакшого чекати й не доводиться. Ліга чемпіонів, як не як.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди за всю історію провели між собою лише три матчі: два у минулому сезоні Ліги чемпіонів та один у цьогорічному. Загальний рахунок протистояння – 6:2 на користь Манчестер Сіті.

2. Манчестер Сіті провів проти українських клубів сім матчів – чотири перемоги, одна нічия та дві поразки. При цьому "містяни" виграли усі домашні поєдинки проти українців.

3. Шахтар провів проти англійських клубів 15 матчів, в яких п'ять разів святкував перемогу, тричі грав внічию та сім разів програвав. Загальний рахунок протистояння – 25:20 на користь Англії.

4. Шахтар провів у Англії сім матчів, не вигравши жодного та програвши шість з них. Загальний рахунок поєдинків Шахтаря на Альбіоні – 17:7 на користь британців.

5. Україна має негативну статистику протистоянь проти англійських команд у ЛЧ та ЛЄ: 55 матчів, 13 перемог, 14 нічиїх, 28 поразок, Загальний рахунок протистояння – 84:56 на користь Англії.

6. Загальна вартість складу Манчестер Сіті у 10 разів переважає вартість складу Шахтаря – €1,09 млрд проти €103 млн.

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Кадрова ситуація

Манчестер Сіті перед грою Ліги чемпіонів не залишився без втрат, головною з яких є Кевін де Брюйне. Атакувальному півзахиснику у кубковому матчі проти Фулхема приземлилися прямо на коліно, внаслідок чого бельгієць вилетів на 5-6 тижнів. Під питанням знаходиться вихід на поле центрхава Ілкая Гюндогана – після злощасного поєдинку Пеп Гвардіола заявив, що він повернеться дуже скоро, але точних чисел не назвав. У розгромі Саутгемптона на вихідних німець участі не приймав, що можна трактувати і як неготовність, і як збереження до зустрічі з Шахтерем. Дискваліфікованих у складі "містян" немає.

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Марлос, ймовірно, почне матч із лави запасних

Донеччани змогли вичистити свій лазарет від лідерів, залишивши вдома лише Фернандо. Останній травмувався у кубковому поєдинку з Олімпіком і ризикує більше не зіграти у 2018 році. Натомість відновлений Тайсон вже встиг тріумфально вийти на заміну у Класичному дербі, а Марлос повернувся до тренувань у загальній групі. Щоправда, форма останнього, за словами Паулу Фонсеки, поки що незадовільна, тож українець, ймовірно, почне поєдинок на лаві запасних. Крім того, можна зробити припущення щодо можливої відсутності у старті Ярослава Ракицького, який останнім часом виступав жахливо й навіть був знятий з матчу проти Динамо. Втрачати в Англії особливо нічого, але це вже буде суто педагогічне рішення – зі здоров'ям та картками у захисника все в порядку. Дискваліфікацій у складі "гірників" також не було.

Орієнтовні склади на матч Манчестер Сіті – Шахтар

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Менді – Фернандіньо, Б. Сілва, Д. Сілва – Марез, Агуеро, Стерлінг

Шахтар: Пятов – Бутко, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Майкон – Нем, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Прогноз Футбол 24 – 3:1

Шахтар підійде до матчу без ключових втрат та в досить непоганій формі, тож повторення харківського розгрому навряд чи слід чекати. Як мінімум, це не повинно бути грою в одні ворота, адже атакувальна міць "гірників" з Тайсоном та Марлосом виглядає конкурентно практично проти будь-якого колективу – навіть проти основи Сіті. Минулорічний Шахтар на цьому ж стадіоні у першому таймі діяв проти неї на рівних, хоча тоді команда мала Фреда та Бернарда. Так чи інакше, але у донеччан будуть футболісти, через яких можна вести власну гру, тож є сенс сподіватися на гол. Благо, такі захисники, як Менді, люблять привезти момент з нічого – доведено Тоттенхемом.

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Манчестер Сіті -– фаворит матчу проти Шахтаря

І, все ж, Манчестер Сіті занадто крутий і потужний, щоб забрати у нього очки на "Етіхаді". Команда Пепа Гвардіоли, ймовірно, є накращою у світі з точки зору збалансованості та тактичної освіченості, хоча у деякі відрізки гри вона може вимикатися – і саме в такі моменти суперники можуть притиснути "містян". Втім, не слід сподіватись на слабкість Ферни під пресингом та банальну наявність Тайсона – для позитивного результату з Сіті потрібно відібрати центр начисто, вчасно накриваючи усі варіанти передач та маючи на одного гравця більше у кожному з епізодів. Шахтар у поточному сезоні має хронічні проблеми саме з контролем цієї зони, яку проходять не тільки топові команди Європи, а і, наприклад, Десна. Привізна оборона взагалі не залишає шансів "гірникам", тому сподіватися на позитивний результат можна, лише дуже добре помолившись. Більш раціональних передумов до успіху не помітно; Сіті впевнено розіб'є Шахтар – і нічого страшного в цьому немає.

Михайло Юхименко, Футбол 24