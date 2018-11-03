Манчестер Сити может включить Зинченко в соглашение о трансфере игрока, который станет заменой Фернандиньо

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко получил еще один потенциальный вариант развития карьеры.

Манчестер Сити серьезно взялся за поиски опорника. Главный претендент на переезд на Этихад – 21-летний хавбек Лиона Танге Ндомбеле. "Горожане" планируют приобрести его уже этой зимой за 40 миллионов фунтов, сообщает респектабельный The Telegraph.

Чемпионы Англии давно следят за французом и довольны его прогрессом. Талантливый игрок поразил Манчестер Сити, в частности, в очном противостоянии с Лионом в Лиге чемпионов в группе Шахтера. Хосеп Гвардиола считает, что Ндомбеле сразу навяжет борьбу Фернандиньо за место в основе, а в долгосрочной перспективе – станет заменой бразильцу.

"Именно то, чего нам не хватает в этом сезоне". Фаны Ман Сити в восторге от игры Зинченко на позиции опорника с Италией

По мнению Гвардиолы, сейчас в его распоряжении нет футболистов, которые могли бы сыграть на уровне Фернандиньо в опорной зоне. В то же время Ндомбеле обладает схожей физической силой, агрессией и атлетизмом, а также имеет хорошее чувство позиции и высокий игровой интеллект.

По информации источника, если Манчестер Сити решит сделать Лиону предложение, а выделенной суммы будет недостаточно для трансфера, "горожане" могут включить в соглашение Александра Зинченко. Такое предложение станет более привлекательным для Лиона.

Напомним, что Зинченко зимой может покинуть Манчестер Сити в поисках игрового времени – игроком до сих пор интересуется испанский Бетис. В этом сезоне украинец провел в составе "голубых" 3 матча на позиции левого защитника.

Зинченко против Фулхэма: посредственные оценки от британских СМИ, комплименты болельщиков и видео всех действий украинца