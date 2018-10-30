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Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:1 – видео гола и обзор матча

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Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:1 – видео гола и обзор матча
Тоттенхэм – Манчестер Сити / Фото ФК Тоттенхэм

Тоттенхэм минимально уступил Манчестер Сити в 10 туре АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча.

Уже на 6-й минуте Сити повел в счете. Эдерсон пасом со своей вратарской нашел Стерлинга перед чужим штрафным, тот простым финтом обошел защитника и отдал Марезу в центр – уже в пустые ворота.

Манчестер Сити переиграл Тоттенхэм на экстремальном поле и установил уникальный рекорд АПЛ

Тоттенхэм пробовал отыграться, но игроки "горожан" контролировали игру.

Во второй половине встречи команды обменяли несколькими опасными моментами, но к изменению счета на табло это не привело.

Англия. АПЛ, 10 тур

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Марез, 6

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия10 турУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Манчестер Сити: Понедельник 29 октября 2018

Тоттенхэм
Матч окончен
0 : 1
Манчестер Сити
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