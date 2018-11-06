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Манчестер Сити – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

16:30 298 Читати українською
Манчестер Сити – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов
Манчестер Сити – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов / Шахтер

Донецкий Шахтер едет в гости к Манчестер Сити в рамках группового этапа Лиги чемпионов 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Манчестер Сити – Шахтер состоится 7 ноября в Манчестере на стадионе Этихад. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Манчестер Сити – Шахтер, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Судя по коэффициентам авторитетной конторы Bwin, Шахтер вообще не имеет шансов в этом матче. Победа "горняков" оценивается космическими цифрами – 23, тогда как на успех Манчестер Сити можно поставить лишь за 1.11. На ничью традиционно для таких случаев дают что-то среднее – 9.75.

Специалисты William Hill согласны с таким котировками, но прогнозируют очень результативный матч – ожидается не менее 3 голов. Тотал больше 3,5 имеет коэффициент 1.73, а соответствующий тотал меньше – 2.

В то же время букмекеры считают, что Шахтер вообще не забьет на Этихаде. Коэффициент на "сухие" ворота Манчестер Сити – 1.67, а гол "горняков" оценивается в 2.1. Лучшие шансы отличиться за команду Паулу Фонсеки дают Жуниору Мораесу – коэффициент 3.75.

Отметим, что предыдущая встреча команд в Харькове завершилась разгромом Шахтера – 0:3. После 3 туров группового этапа Лиги чемпионов украинская команда с 2 очками занимает 4 место в квартете F. Манчестер Сити возглавляет группу с 6 пунктами.

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Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
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