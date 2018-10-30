Гвардиола крайне недоволен реализацией Манчестер Сити

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от матча против Тоттенхэма, в котором его команда одержала минимальную победу.

"Это была отличная победа в особых условиях, играть на таком поле было достаточно сложно. Тем более, мы противостояли одной из сильнейших команд Европы в физическом плане.

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У нас было много шансов, мы должны были забивать больше, но не смогли этого сделать. Мы могли закончить игру в первые 15-20 минут второго тайма.

Если мы продолжим быть настолько расточительными, то в той же Лиге чемпионов рано или поздно поплатимся за это. Надеюсь, что в этом плане мы добавим. Хотя, играя против Тоттенхэма, сложно рассчитывать на много голов, особенно на таком поле.

Условия не были подходящими для игры в футбол. Мы хорошо справлялись. Но это вопрос Премьер-лиги и Тоттенхэма, надеюсь, что они смогут решить эту проблему", – цитирует Гвардиолу ВВС.

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