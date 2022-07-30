Испания и Италия уже давно перенесли матчи за Суперкубок в третьи страны, экспериментируя с форматами и зарабатывая деньги, однако консервативная Англия остается верной традициям. Сезон на Туманном Альбионе традиционно открывается поединком за Суперкубок, который в королевстве называют Community Shield. Сейчас за этот трофей сразятся Манчестер Сити и Ливерпуль. Правда, игру проведут не на Уэмбли, а на стадионе Лестера – главный стадион страны занят финалом женского Евро.

"Главная цель – выйти в ЛЧ", – Клопп не верит в чемпионство Ливерпуля и знает, кто выиграет АПЛ

Конечно, матч за Суперкубок носит выставочный и коммерческий характер, однако для Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа он все равно важен. Немецкий тренер выиграл с Ливерпулем все, что мог, кроме Community Shield – мерсисайдцы боролись за него дважды, проиграв Манчестер Сити и Арсеналу. "Горожане" в последний раз брали этот трофей только в 2018 году, а год назад они неожиданно проиграли его Лестеру.

Как и ожидалось, оба клуба позволили себе провести трансферы экстра-уровня. "Горожане" всего за 60 миллионов евро подписали Холанда, еще 48,7 потратили на Калвина Филлипса, а из аренды должен вернуться форвард Альварес – и это не конец, ведь может еще прийти Кукурелья. Ливерпуль же подписал Дарвина Нуньеса за 75 млн, а еще 6 отдал за Фабио Карвалью из Фулхэма. При этом команду Пепа Гвардиолы покинули Зинченко, Фернандинью, Стерлинг и Жезус, а Юрген Клопп распрощался с Мане и Дивоком Ориджи.

Манчестер Сити и Тоттенхэм нацелились на звезду Лиона – французы хотят получить рекордную сумму

Реальные расходы на Холанда и Нуньеса (в фунтах стерлингов)

Оба топ-трансфера английских грандов вызвали определенную обеспокоенность. Холанд пугал своей травматичностью (именно из-за нее Реал не вступил в переговоры) и бундеслиговским прошлым (критическая для АПЛ история), а Нуньес в первых матчах допустил несколько глупых ошибок – впрочем, Эрлинг уже в дебютном поединке принес Манчестер Сити минимальную победу, а Дарвин забил четыре гола в ворота РБ Лейпциг. После этого критики смолкли.

Приход Холанда в Манчестер Сити в теории должен улучшить игру Сити. В предыдущем сезоне чемпиону частенько не хватало реализации, что было особенно заметно в полуфинале Лиги чемпионов – Эрлинг же со своими забегами за спину и топовым завершением должен поправить эту проблему. При этом может измениться и роль Де Брюйне, ведь раньше ему приходилось очень много работать над завершением эпизодов и исполнять фальшивую девятку. Теперь вместо рекорда бельгийца по голам следует ожидать его рекорда по ассистам.

Приход Нуньеса существенно ничего не изменит в Ливерпуле. Уругвайский нападающий по профайлу очень похож на весеннего Мане и на Холанда – так же активно работает в глубине, делает скоростные рывки, классно открывается, имеет высокую скорость и так же шикарно чувствует момент в штрафной. При этом снова стоит отметить фантастическую реализацию – Дарвин в Португагии забил на 10 голов больше ожидаемого (а Холанд в Боруссии превзошел ожидания на 12 голов). В этом аспекте он даже лучше Садьо.

Баварія витягнула щасливий білет з Мане – найкращий боєць Клоппа на шляху до заслуженого визнання

Очевидно, что обоих выпустят в старте, ну а что по общей подготовке к сезону? Здесь у команд одинаковые проблемы. Мерсисайдцы более или менее спокойно втягивались в рабочий ритм – да, был разгром от Манчестер Юнайтед (0:4) и поражение от Зальцбурга в последнем спарринге, но были и 5:0 с РБ Лейпцигом и 2:0 с Кристал Пелас. Юрген Клопп плавно распределил время между основными и резервными футболистами. Принципиально новых тактических идей за этот период не было замечено. Главной проблемой стали травмы Алиссона и Жоты, которых так и не удалось наиграть на сборах (голкипер сыграл всего 45 минут).

Манчестер Сити также подвергается кадровым проблемам, как бы это странно ни звучало. На сборы в США не отправились Ляпорт, Фоден, Стоунз и Гюндоган. "Горожане" провели всего два спарринга, переиграв мексиканскую Америку и Баварию, но этих футболистов в составе не было. Сейчас под вопросом и участие Диаша. Кроме того, клуб не очень попал с готовностью Брайтона продавать Кукурелью за 30 миллионов – Зинченко продали в Арсенал, а других левых фулбеков в команде пока нет (очевидно, сегодня там сыграет Канселу).

Уход Зинченко и компании огорчил лидера Ман Сити: "Мы не забудем их"

Пеп Гвардиола пообещал, что не будет ничего менять в своем игровом стиле. Оба товарищеских матча в США подтвердили этот тезис, однако сегодня каталонцу придется как-то подстроиться под потери в своем составе. У Манчестер Сити они более критичны, чем у Ливерпуля.

Ориентировочные составы на матч Ливерпуль – Манчестер Сити

Ливерпуль: Адриан – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабинью, Тьяго – Салах, Фирмино, Нуньес

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Канселу – Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Марез, Холанд, Грилиш

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры не видят явного фаворита в этой паре, что и неудивительно. Ливерпуль и Манчестер Сити – лучшие команды АПЛ в истории, ведь за их плечами 6 сезонов с 90+ очками в активе. Всего таких сезонов в турнире было 12. Личные встречи в предыдущем сезоне также показали, что гранды равны. В чемпионате они расписали две ничьи, а в полуфинале Кубка произошла перестрелка со счетом 2:3 (соперники выиграли по тайму).

Зинченко назвал три лучших матча за Манчестер Сити

Впрочем, прямо сейчас Ливерпуль кажется ровнее Манчестер Сити. У мерсисайдцев не столь серьезные проблемы с составом.Они провели больше спаррингов. Они выбивали "горожан" из Кубка Англии и Лиги чемпионов (хоть и проиграли Суперкубок). К тому же Пеп в матчах на вылет часто страдает "оверсинкингом", придумывая слишком сложные схемы - и сегодня у него есть мотивация провести эксперименты. В конце концов у Ливерпуля больше желания взять этот трофей.

Впрочем, преимущество "красных" совсем крохотное. Обе команды работают на топ-уровне, имеют шикарных нападающих и прекрасно прессингуют. Голов должно быть достаточно – у Ман Сити есть проблемы с обороной, а Ливерпулю не хватает Алиссона. Чемпионы сильнее в полупространствах, вице-чемпионы – на флангах. Мерсисайдцы лучше на кроссах, а "горожане" более эффективно используют систему с фальшивыми позициями. И так далее.

Словом, сегодня нас ожидает очень крутой матч, которым стоит наслаждаться. Мы отдадим предпочтение Ливерпулю из-за более полной подготовки к сезону, но реально что-то спрогнозировать очень трудно.

Динамо разгромно уступило Эвертону – Миколенко промолчал, сказочный дебют, киевляне пропустили от болельщика