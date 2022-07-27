У защитника Манчестер Сити Джона Стоунза есть куча приятных воспоминаний об игроках, которые уже покинули клуб в нынешнее межсезонье.

"Я всегда уверен, что мы добьемся успеха. Кто бы ни пришел к нам, они всегда были великолепны с самого начала.

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Но Зинченко, Стерлинг, Жезус, Ферна... Грустно видеть, как люди покидают нас, будь то выход на пенсию или желание принять новый вызов. Это тяжело, потому что у нас так много хороших друзей и воспоминаний на поле. Мы не забудем их.

Вы как будто не хотите, чтобы это заканчивалось. Вы хотите продолжить эти воспоминания, но таков футбол. Всегда приходят новые люди, и это заслуга закулисного персонала и людей, участвующих в комплектации. Нужно, чтобы у новичков был правильный характер, и тогда атмосфера в команде будет хорошая", – цитирует Стоунза Goal.

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