По информации L’Équipe, Манчестер Сити и Тоттенхэм являются главными претендентами на полузащитника Лиона – Лукаса Пакету. При этом сообщается, что в деле подписания 24-летнего бразильца больше продвинулись "горожане".

Уход Зинченко и компании огорчил лидера Ман Сити: "Мы не забудем их"

"Шпоры" пытались подписать Пакету еще в январе, подготовив 40 миллионов евро, однако французы после продажи Бруна Гимараеша за 50 млн отказались отдавать свою звезду. Летом же конкретных предложений не было, однако был установлен контакт с несколькими клубами АПЛ. Двумя из них были Арсенал и Ньюкасл, но они не смогли убедить футболиста и вышли из переговоров.

Сам Пакет заявил руководству Лиона о желании покинуть клуб, оставшийся без еврокубков. При этом он отклонил предложение продлить контракт с "ткачами". Срок его соглашения с французами истекает летом 2025 года. Сообщается, что президент Жан-Мишель Ола на его продаже мечтает побить рекорд клуба – пока что таким оставался уход Танги Ндомбеле за 60 млн евро.

Манчестер Сити пока наиболее близок к подписанию Пакеты, однако всё зависит от ситуации с Бернарду Силвой. Португалец размышляет над отъездом из Англии, а его агент Жорже Мендеш уже ищет варианты в Испании – в частности, речь идет о Реале и Барселоне. Если Бернарду уйдет, то "горожане" задумываются над подписанием Пакеты. В случае со "шпорами" ситуация аналогичная – лондонцам необходимо продать Ндомбеле или Ло Чельсо. Последнего очень хочет выкупить Вильярреал.

В любом случае, сага с трансфером Пакеты – это игра в длинную. Пока же главный тренер Петер Бош собирается строить свою игру вокруг 24-летнего бразильца.

Роналду продолжает отчаянно выбивать трансфер из МЮ – звезду не убедил даже Фергюсон, Мендеш выдвинул новый вариант