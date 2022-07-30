Іспанія та Італія вже давно перенесли матчі за Суперкубок у треті країни, експериментуючи з форматами й заробляючи гроші, однак консервативна Англія залишається вірною традиціям. Сезон на Туманному Альбіоні традиційно відкривається поєдинком за Суперкубок, який у королівстві іменують Community Shield. Нині за цей трофей поборються Манчестер Сіті та Ліверпуль. Щоправда, гру проведуть не на Уемблі, а на стадіоні Лестера – головний стадіон країни зайнятий фіналом жіночого Євро.

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Звісно ж, матч за Суперкубок має виставковий і комерційний характер, однак для Пепа Гвардіоли та Юргена Клоппа він все одно важливий. Німецький тренер виграв з Ліверпулем все, що міг, окрім Community Shield – мерсисайдці боролись за нього двічі, програвши Манчестер Сіті та Арсеналу. "Містяни" ж востаннє брали цей трофей аж у 2018 році, а рік тому вони несподівано програли його Лестеру.

Як і очікувалось, обидва клуби дозволили собі провести трансфери екстра-рівня. "Містяни" всього за 60 мільйонів євро виписали Холанда, ще 48,7 витратили на Калвіна Філліпса, а з оренди має повернутись форвард Альварес – і це ще не кінець, адже може прийти Кукурелья. Ліверпуль же підписав Дарвіна Нуньєса за 75 млн, а ще 6 віддав за Фабіо Карвалью з Фулхема. При цьому команду Пепа Гвардіоли покинули Зінченко, Фернандінью, Стерлінг і Жезус, а Юрген Клопп розпрощався з Мане й Дівоком Оріджі.

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Реальні витрати на Холанда й Нуньєса (у фунтах стерлінгів)

Обидва топ-трансфери англійських грандів викликали певне занепокоєння. Холанд лякав своєю травматичністю (саме через неї Реал не вступив у перемовини) й бундеслігівським минулим (критична для АПЛ історія), а Нуньєс у перших матчах допустив кілька дурних помилок – втім, Ерлінг вже у дебютному поєдинку приніс Сіті мінімальну перемогу, а Дарвін забив чотири голи у ворота РБ Лейпциг. Після цього критики замовкли.

Прихід Холанда в Манчестер Сіті в теорії має покращити гру Сіті. В попередньому сезоні чемпіону частенько бракувало реалізації, що було особливо помітно в півфіналі Ліги чемпіонів – Ерлінг же зі своїми забіганнями за спину й топовим завершенням повинен виправити цю проблему. При цьому може змінитись і роль Де Брюйне, адже раніше йому доводилось дуже багато працювати над завершенням епізодів й виконувати "фальшиву дев'ятку". Тепер замість рекорду бельгійця по голах варто очікувати на рекорд по асистах.

Прихід Нуньєса істотно нічого не змінить у Ліверпулі. Уругвайський нападник за профайлом дуже схожий на весняного Мане і на Холанда – так же активно працює в глибині, робить швидкісні ривки, класно відкривається, має височенну швидкість і так же шикарно відчуває момент у штрафному. При цьому знову варто відзначити фантастичну реалізацію – Дарвін у Португалії забив на 10 голів більше очікуваного (а Холанд у Борусії перевершив очікування на 12 голів). В цьому аспекті він навіть кращий за Садьо.

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Очевидно, що обох випустять у старті, але що по загальній підготовці до сезону? Тут у команд однакові проблеми. Мерсисайдці більш-менш спокійно втягувались у робочий ритм – так, був розгром від Манчестер Юнайтед (0:4) й поразка Зальцбургу в останньому спарингу, але були і 5:0 з РБ Лейпцигом і 2:0 з Крістал Пелас. Загалом, Юрген Клопп плавно розподілив час між основними й резервними футболістами. Принципово нових тактичних ідей за цей період помічено не було. Головною проблемою стали травми Аліссона та Жоти, яких так і не вдалося награти на зборах (голкіпер зіграв всього 45 хвилин).

Манчестер Сіті також потерпає від кадрових проблем, як би це дивно не звучало. На збори в США не поїхали Ляпорт, Фоден, Стоунз і Гюндоган. "Містяни" провели всього два спаринги, перегравши мексиканську Америку й Баварію, але цих футболістів у складі не було. Нині під питанням і участь Діаша. Крім того, клуб не дуже влучив із готовністю Брайтона продавати Кукурелью за 30 мільйонів – Зінченка продали в Арсенал, а інших лівих фулбеків у команді поки що немає (вочевидь, сьогодні там зіграє Канселу).

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Пеп Гвардіола пообіцяв, що не буде нічого змінювати у своєму ігровому стилі. Обидва товариські матчі у США підтвердили цю тезу, однак сьогодні каталонцю доведеться якось підлаштуватись під втрати у своєму складі. У Манчестер Сіті вони критичніші, ніж у Ліверпуля.

Орієнтовні склади на матч Ліверпуль – Манчестер Сіті

Ліверпуль: Адріан – Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Тьяго – Салах, Фірміно, Нуньєс

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Аке, Канселу – Де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва – Марез, Холанд, Гріліш

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекери не бачать явного фаворита у цій парі, що й не дивно. Ліверпуль та Манчестер Сіті – з відривом найкращі команди АПЛ в історії, адже за їхніми плечима 6 сезонів з 90+ очками в активі. Всього таких сезонів у турнірі було 12. Особисті зустрічі в попередньому сезоні також показали, що гранди рівні. В чемпіонаті вони розписали дві нічиї, а в півфіналі Кубка відбулася перестрілка з рахунком 2:3 (суперники виграли по тайму).

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Втім, прямо зараз Ліверпуль здається рівнішим за Манчестер Сіті. У мерсисайдців не такі серйозні проблеми зі складом. Вони провели більше спарингів. Вони вибивали "містян" з Кубка Англії та Ліги чемпіонів (хоч і програли Суперкубок). До того ж, Пеп у матчах на виліт часто страждає "оверсінкінгом", вигадуючи занадто складні схеми – і сьогодні в нього є мотивація провести експерименти. Зрештою, у Ліверпуля більше бажання взяти цей трофей.

Втім, перевага "червоних" зовсім крихітна. Обидві команди працюють на топ-рівні, мають шикарних нападників і прекрасно пресингують. Голів має бути вдосталь – у Ман Сіті є проблеми з обороною, а Ліверпулю не вистачає Аліссона. Чемпіони сильніші у напівпросторах, віце-чемпіони – на флангах. Мерсисайдці кращі на кросах, а "містяни" більш ефективно використовують систему з фальшивими позиціями. І так далі.

Словом, сьогодні на нас очікує дуже крутий матч, яким варто насолоджуватись. Ми віддамо перевагу Ліверпулю через повнішу підготовку до сезону, але реально щось спрогнозувати дуже важко.

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