Украинский универсал вспомнил свои самые памятные поединки в команде Хосепа Гвардиолы, из которой неделю назад перешел в лондонский Арсенал.

"Лучший мой матч за Манчестер Сити? Было несколько таких, которые у меня сейчас в голове. Это игра с Челси (6:0, два ассиста украинца – прим.), ПСЖ дома (2:0, ответный матч полуфинала ЛЧ 2020/ 21 – прим.), а также домашняя игра с Реалом в Лиге чемпионов (4:3 в первом полуфинале сезона 2021/22 – прим.).

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Тоже очень качественная по сценарию. Все футболисты и болельщики кайфанули. К сожалению, не тот результат, которого мы хотели, но по сценарию игры очень интересно", – рассказал Зинченко на YouTube-канале Влада Седан.

Напомним, 25-летний украинец после 6-ти сезонов в Ман Сити (с перерывом на год в ПСВ) подписал контракт с Арсеналом. В футболке "горожан" Зинченко 4 раза выиграл АПЛ и дошел до финала Лиги чемпионов. "Канониры" заплатили за украинца 30 млн фунтов.

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