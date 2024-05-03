Барселону постоянно связывают с поисками нового нападающего, хотя в команде есть статусный Роберт Левандовски.

Каталонский клуб имеет устную договоренность с Душаном Влаховичем, утверждает инсайдер Энрик Канельяс.

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Барселоне нужно вписываться в финансовые рамки Ла Лиги, поэтому трансфер нападающего Ювентуса возможен лишь при условии ухода Роберта Левандовски. Правда, поляк уверенно заявлял, что ближайшим летом точно не покинет столицу Каталонии. Влахович ради Барсы якобы готов подождать и до 2025 года.

К слову, на место Левандовски сватали также украинца Артема Довбика, который с 19 голами возглавляет бомбардирскую гонку Ла Лиги. У Роберта 16 точных ударов.

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