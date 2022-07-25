Юрген Клопп ожидает напряженной борьбы за топ-4 АПЛ и не слишком верит в возможность чемпионства Ливерпуля.

Главный тренер Ливерпуля дал традиционный пессимистический комментарий по поводу ожиданий на сезон. В чемпионате Англии немец ожидает очень больших проблем.

Клопп прокомментировал первые голы Нуньеса в футболке Ливерпуля: "Салах открыл ящик Пандоры, когда отдал ему пенальти"

"Главной целью всегда является выход в Лигу чемпионов. Это уже сама по себе сложная задача. Когда она выполнена, а до конца сезона ещё остается время, то можно побороться за чемпионство – но в основном борьба идет за место в ЛЧ".

Боже, битва за чемпионство будет поразительной! Это Премьер-лига. Не представляю, кто будет участвовать в ней. Похоже, что снова выиграет Манчестер Сити. Если бы мы не победили в 2020-м, то у "горожан" было бы 5-6 титулов подряд. Безумное достижение для этой страны.

Но наша цель – провести сезон как можно лучше. Чего удастся достичь? Посмотрим. Жду с нетерпением", – заявил Юрген Клопп в интервью Sky Sports.

Ливерпуль разбил РБ Лейпциг в спарринге основных составов – Нуньес оформил покер за тайм и закрыл рты критиков