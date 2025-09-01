Как стало известно Футбол 24, Виборг пытался подписать защитника Кривбасса Ивана Дибанго.

Впрочем, сам игрок отказался от перехода в датскую команду, несмотря на то, что клубы достигли согласия в ключевых моментах. Сейчас Дибанго восстанавливается от травмы колена, которую он получил в конце прошлого сезона.

Напомним, что камерунец выступает за Кривбасс с лета 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дибанго в 1,5 млн евро.

