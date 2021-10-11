В матче отбора ЧМ-2022 против Финляндии Ярмоленко забил свой 43 гол за национальную команду. На все про все потратил 103 матча. Андрей традиционно ведет Украину за собой. Вингер Вест Хэм Юнайтед был лидером на Евро-2020 и очень хочет попасть на еще один большой турнир. На момент старта Мундиаля в Катаре ему уже исполнится 33 года, так что это последний шанс пробиться наконец-то на лишь второй в истории нашей независимой команды Чемпионат мира. При этом экс-динамовец показывает два совершенно разных лица в сборной и нынешнем клубе. Поэтому не удивительно, что этот контраст продолжает мучить придирчивых фанатов ВХЮ, которым угодить ой как трудно.

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В среднем, защищая "сине-желтые" цвета, он делает 0,64 результативного действия за игру. Показатель очень крутой. Немного лучше было только в Динамо (0,66 гола/ассиста за матч). Для сравнения в Боруссии Дортмунд с ее ведущей ролью в открытой Бундеслиге было 0,46, а в Вест Хэме падение еще больше – 0,25. На самом деле Ярмола даже на уровне АПЛ не столь плох, как привыкли убеждать всех фанаты лондонского клуба. Но, безусловно, и близко не столь эффективен и безжалостен к соперникам, как в сборной Украины.

Во время матча против финнов произошло нечто совершенно уникальное. Андрей забил гол-красавец... правой ногой. Такие моменты запоминаются надолго. Наш голеадор снова будто издевается над фанатами Вест Хэма. Те привыкли на разные лады иронизировать над его "одноногостью", а тут такое. "Столь бешеный гол и еще и правой ногой? Мне надо прилечь", – украинец шокировал не одного болельщика. Почему арсенал 31-летнего исполнителя работает везде, только не в их клубе? "У этого парня непременно должен быть двойник. Это единственное логическое объяснение. У него нет ни одной рабочей ноги для Вест Хэма. Зато, похоже, в матчах с Украиной теперь у него работают две", – пишет человек под ником EmsEds12.

He’s got no good feet for West Ham and seems to have 2 for Ukraine now — Em. (@EmsEds12) October 9, 2021

Находят и более рациональные причины: "Он вынужден выполнять в разы больше работы в плане защитных единоборств и придержания мяча. В сборной ему предоставляют свободу играть на открытом пространстве и делать все, что хочет", – считает HagewoodStephen. "Он не получает достаточно игрового времени. Не играет на правильной позиции и в столь свободной роли. В АПЛ игра ведется на совершенно иной интенсивности, с более высоким темпом. Также в сборной у него меньше обязанностей", – продолжают другие пользователи.

"Непревзойденно видеть, как он использует свою правую ногу. Невероятно, не так ли? Он знает, что в этой команде является лидером, и использует свой статус на все 100". А возможно, просто надо больше доверять? "Ярмо – настолько недооцененный человек. Обожаю смотреть, как он сияет в матчах за сборную. Парень получает неоправданно много хейта в свой адрес. Дайте ему больше 2 минут игры, и он отблагодарит качеством. Как например, заработанный в ворота Манчестер Юнайтед пенальти".

Тему, развитую фанатами, которые видят чуть больше, чем сухой остаток голов и ассистов, ярко подсвечивает последнее выступление Ярмоленко за Вест Хэм. Андрей отыграл почти весь матч против Рапида в Лиге Европы. Отдал предголевой пас, фактически ключевой в победной атаке. Но опять получил множество огульной критики. Мол, ничего больше не показывает на поле, есть вопросы к его физической выносливости и самоотдаче. Дровишек в этот костер подбросил недавно Дэвид Мойес. Главный тренер Вест Хэма накричал на украинского полузащитника, что он недостаточно выкладывается в прессинге.

По словам комментатора Sky Sports Роба Хоторна, после одного из выносов мяча Ярмола позволил Магуайру беспрепятственно принять и отдать пас на Фреда. Случилось это на 82 минуте матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Украинец вышел на 68-й, поэтому на недостаток сил не было причин жаловаться. Мойес выкрикнул несколько гневных слов в адрес нашего легионера, а затем провел с ним серьезную беседу. Шотландский наставник действительно требует значительно большей интенсивности игры, но Андрей учится.

Как же блестяще он отрабатывал на последних минутах другого, кубкового матча с МЮ, заметили как-то не очень мало людей. Как выплевывал легкие ради победы на обеих половинах поля в, возможно, лучшем матче за Вест Хэм в этом году. Так же немного фанатов ВХЮ вспомнят, чей победный гол в ворота Челси фактически уберег от вылета из АПЛ. Это уже потом были подъем и еврокубки. А тогда сохранение прописки в элите позволяло пополнить клубную казну на 120 миллионов фунтов за следующий сезон от одного лишь телевидения.

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Убежден, что его рывок качества в матчах сборной в этом году связан в том числе и с мощной работой, которую ведет тренерский штаб "молотов". Сам Ярмоленко не вызывает никаких вопросов в части работы на тренировках. Он даже попросил давать ему больше играть с дублем в АПЛ U-23, чтобы не терять игровой тонус. Но все-таки его конкуренты могут выдать больший объем интенсивной работы. Поэтому, пусть сколько бы Андрей не был лучше в качестве финишера, гоняться по полю так же, как Боуэн или Бенрама, вроде уже и не способен.

Хотя, когда еще и еще пересматриваешь его матчи в сборной, закрадывается мысль, что может. И даже все 70-80 минут отдается на приличном уровне интенсивности. Никого в матче Финляндия – Украина не косили по ногам чаще, чем Ярмолу (5). Никто на две команды не был лучше в единоборствах (18 успешных, 32 в сумме по данным Wyscout). Просто эпохальный матч во всех стадиях игры. Последний раз он столько сражался на поле еще в победной битве против Португалии 2 года назад, также в октябре (43 дуэли). С 25 атак сборной в Финляндии аж 18 – его флангом! Принимал больше всех передач (38) и сам наиболее часто продвигал мяч вперед (11).

hey @NUFC now that you have money i would like to introduce you to andriy yarmolenko pic.twitter.com/qHM3pXRPq0 — (@SoofoulSZN) October 7, 2021

На фоне этой все еще яркой разницы фанаты Вест Хэма готовы отдать Андрея в новый самый богатый клуб планеты. Ньюкасл приобрели шейхи из Саудовской Аравии, состояние которых раз в 13 выше возможностей владельцев Манчестер Сити. "Сороки" уже планируют амбициозную трансферную кампанию, которая поможет завоевать АПЛ и Европу в ближайшие годы. Вест Хэму нужны деньги на усиление, а часть ресурсов можно было бы освободить после ухода украинского легионера, который получает одну из самых больших зарплат в клубе. Ничего личного, просто бизнес. "Эй, Ньюкасл Юнайтед. Теперь, когда у вас появились деньги, позвольте познакомить вас с Андреем Ярмоленко".

Andriy Yarmolenko when he plays for Ukraine vs Andriy Yarmolenko when he plays for West Ham pic.twitter.com/NKuCxcVysL — Bill (@billy_grimmel) October 9, 2021

Кто еще из известных игроков не настолько феноменально проявляет себя в клубе, как в сборной? Ярмоленко ставят в один ряд с такими звездами АПЛ, как Погба, Льорис, Стерлинг, Пикфорд, Санчо или Шоу.

Easily, Pogba. — FPL Michelle (@fpl_michelle) October 10, 2021

Кроме этого, фанаты Вест Хэма видят Андрея Роббеном в сборной и Гекханом Тере в клубе. Последний не отличился ни одним результативным действием за "молотов". Похожие аналогии и с мексиканцем Пабло Баррерой, который не впечатлил в Лондоне. Ярмола перевоплощается в Месси только в матчах национальной команды, упрекают лихорадочные болельщики.

Change badge to blue and yellow so he starts preforming admin x — Pricetag (@HighPricetag_) October 10, 2021

Некоторые даже предлагают изменить цвета эмблемы Вест Хэма на синие и желтые, которые особенно вдохновляют лидера нашей сборной. Мол, тогда Андрей будет выдавать спектакли уже и на клубном уровне. Что ж, мы не против, чтобы Ярмоленко и в дальнейшем демонстрировал более крутой уровень в сборной. Ведь в мировом футболе хватает и обратных примеров. Но его вклад в успехи Вест Хэма также не нужно полностью обесценивать.

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