Александр Петраков скопировал состав с матча против Франции, сделав одну вынужденную замену – вместо травмированного Миколенко вышел Соболь. У тренера не было дилеммы, как встраивать в свой вертикальный футбол Зинченко и Малиновского – первый травмирован, а второго просто не вызывали из-за сентябрьского конфликта.

У финнов потерь было не меньше. Спарв, Шюллер, О'Шонесси и Уронен сыграть не могли, поэтому стартовая одиннадцатка суоми угадывалась очень просто. Маркку Канерва сохранил схему с тремя центрбеками, насытил центр поля и готовился к вязкой игре. Из-за стиля двух тренеров был риск увидеть очень закрытый футбол.

Финляндия – Украина – видео голов и обзор матча

А получилось наоборот. Команды с первых минут включили хорошие скорости. Финны предложили высокий прессинг, который явно удивил нашу сборную. Украинцы от неожиданности начали под давлением ошибаться. Первый момент возник у хозяев – удар Пукки заблокировали, а добивание Лода потянул Пятов.

Повезло у своих ворот, а через две минуты – у чужих. Ярмоленко нашел пространство перед штрафной площадью, качнул соперника и идеально положил правой под штангу. Красота! Пропустив необязательный гол, финны с новой силой пошли вперед. Украина грамотно разместилась в среднем блоке и получила комфортные условия для контратак.

Наши ребята строили быстрые выпады. Переход от обороны к атаке был на высоте: только перехватили – сразу передача вперед. Ярмоленко и Цыганков постоянно давали варианты для пасов на ход, Яремчук классно цеплялся за мяч, а Шапаренко отрезал оппонентов умными передачами и рывками. Были качественные атаки, только в завершающей стадии не хватало точности.

Все складывалось хорошо, но ошибки в простых ситуациях продолжали преследовать "сине-желтых". Одна из таких привела к неприятному угловому. Удар головой от Похьянпало потянул Пятов, штанга, Матвиенко в панике выбивает мяч и попадает в Пукки – 1:1. Однако мы сразу вышли вперед, когда Яремчук идеально разобрался в штрафной после корявого удара Цыганкова!

Украина старалась использовать даже малейшие возможности для ударов. Минимальный шанс – стреляем. И хотя качество ударов у Яремчука, Цыганкова и Ярмоленко (за исключением того шедевра) страдало, сохранялось постоянное давление на финскую оборону. Подопечные Петракова не позволяли сопернику почувствовать спокойствие и на каждую атаку отвечали собственным контрвыпадом.

Такая картина сохранялась до минуты 60-й. А потом украинцы подсели. Чувствовалась усталость, которая влияла и на скорость, и на уровень концентрации. "Сине-желтые" ошибались в обороне, оставляя свободные зоны между линиями и на флангах. Приходилось фолить. Финны получили шансы на стандартах. Пятов потянул удар Лода, но украинцы снова проиграли подбор – Араюури не попал в пустой угол.

В то же время исчезли контратаки: передачи были уже не такими точными, а форварды – не такими быстрыми. Концовка встречи прошла с инициативой Финляндии. Александр Петраков освежил команду заменами, но это не успокоило игру. Украинцы позволяли соперникам бить. Счастье, что Лод и Пукки плохо приложились к мячу. Последние минуты заставили нервничать...

Но сборная Украины выстояла! Первая победа в отборе к чемпионату мира! Конец ничейному синдрому! "Сине-желтые" набрали 8 пунктов и поднялись на второе место в группе. Впереди два решающих матча с Боснией и Герцеговиной, которая идет третьей с двумя очками отставания и игрой в запасе. Финляндия, имея 5 баллов, отстала на четвертой строчке.

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