Сборная Украины обыграла Финляндию (2:1) в квалификационном матче на ЧМ-2022. Мы собрали реакцию финской прессы на успех "сине-желтых".

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"Факт поражения от Украины – далеко не худший момент вечера. Больше боли принесло то, что мы увидели непосредственно на поле, игра команды. Украина явно превосходила Финляндию во всех компонентах. Голы – лишь один из них. Мы должны признать, что было ближе к 1:3 или 1:4, чем к ничьей. Настолько мощно в субботний вечер играла Украины.

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На поле была одна команда будущего. К сожалению, эта команда играла в синих футболках. Надежды на чемпионат мира умирают. Финляндия должна вернуться на свой уровень, а если наш уровень – это субботний футбол, пришло время серьезно задуматься", – пишет Янне Косунен.

А еще финская пресса возмущается уровнем организации матча на Олимпийском. Очереди на входе, катастрофические очереди в туалеты и, как следствие, обделанные заборы испортили картину праздника. Обновленная арена не справилась с наплывом 30 тысяч болельщиков.

"В первом тайме против Украины суоми показали худший футбол с начала квалификации. Счет 1:2 льстил нашей команде. Как только хозяева теряли мяч, гости мгновенно рвались к воротам. И такое случалось постоянно", – добавляет Саку-Пекка Сунделин.

Эксперты популярного издания выделили героев матча. Комплименты достались трем украинцам: "Андрей Ярмоленко до перерыва делал все, что хотел. Большой, сильный, технически оснащенный и быстрый игрок Вест Хэма наказал Финляндию за ошибку красивым голом. Яремчука также невозможно было остановить.

Еще одна звезда матча – 37-летний голкипер Андрей Пятов, который провел сотый матч за сборную Украины. "Совы" нечасто его беспокоили, но ветеран отработал на отлично. Его вдохновение вызывает симпатию – старик всеми силами пытается поспевать за новыми трендами".

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"Второй пропущенный был особенно болезненным. Стая "сов" просто уснула в один момент. Как будто все одновременно моргнули глазами. До перерыва Украина наказала суоми дважды. Но счет 1:2 даже комплиментарный для хозяев, ведь они постоянно страдали от украинских контратак.

Финны с первых минут хотели зарядить публику и побежали прессинговать, но прессингу не хватало слаженности. Украина его проходила. Переходные фазы стали смертельной проблемой. Гости часто получали варианты для контратак", – информирует Ансси Карьялайнен.

"Болезненная потеря. Финляндия поклонилась Украине в головокружительном триллере", – говорится в соседнем материале. Таблоид вместо оценок выставил игрокам своей сборной значки: лев или овца. Лишь три финна (Градецки, Пукки и Ниссиля) получили львов, остальным десяти нарисовали по овце, некоторым даже две.

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"В субботу вечером над Хельсинки летала надежда. Марш фанов к Олимпийскому, гимн, прекрасная атмосфера. Люди надеялись на борьбу за чемпионат мира. Ставки были очень высокими. А после поражения шансы на Мундиаль сильно уменьшились.

У команды Маркку Канервы слишком много проблем. Оборона была козырем, но сейчас каменная стопа "совы" разваливается. Против Украины защита выглядела на удивление уязвимой. Трудности в атаке преследуют не первый день. Голов мало, партнеры не создают для форвардов достаточно шансов. Неужели отсутствие нескольких важных исполнителей так повлияло? Похоже на то", – констатирует Ари Виртанен.

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"Ошибки очень дорого стоили "совам" в боевом крещении на обновленном Олимпийском. Украина в первом тайме дважды безжалостно наказала Финляндию. Ярмоленко позволили забить, сыграв расхлябано, а гол Яремчука стал следствием цепочки неправильных решений.

Такие фейлы чужды команде в последние годы – от того болит еще сильнее. А вот атакующая игра в матче с Украиной снова предстала крайне слабой. Благодаря этой победе Украина закрепилась в статусе главного претендента на второе место в группе", – пишет издание.

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