Лига Европы 2021/22, 2-й тур

Брага – Митьюланнд – 3:1

Голы: Галену, 55 (пен), Орта, 62 – Эвандер, 19 (пен)

Нереализованные пенальти: Р. Орта, 35

Удаление: Жунинью, 84 (Митьюлланд)

Вест Хэм – Рапид Вена – 2:0

Гол: Райс, 29 Бенрама, 90+4

Генк – Динамо Загреб – 0:3

Голы: Иванушец, 10 Петкович, 45+3 (пен), 67 (пен)

Удаление: Муньос, 65 (Генк)

Лацио – Локомотив – 2:0

Голы: Башич, 13 Габбарон, 38

Митьюлланд приехал в гости к Браге, выставив состав с этническим украинцем – Эрику Святченко не просто доверили место в основе, но и вручили капитанскую повязку. Датчане круто начали, заработав пенальти на 19-й минуте. Его реализовал Эвандер, однако всего через 14 минут преимущество гостей могло быть нивелировано – португальцы тоже заработали 11-метровый. Рикарду Орта подошёл к "точке", однако вместо празднования гола пришлось хвататься за голову. Голкипер парировал удар капитана хозяев.

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На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Митьюлланда, однако всего через 10 минут арбитрка Штефани Фраппар назначила третий пенальти – и снова в ворота датчан. На этот раз с "точки" пробивал Галену, который легко переиграл голкипера. 1:1! Ещё за семь минут Орта реабилитировался за фиаско в первом тайме, получив классный пас от Гонсалеса и переиграв вратаря. 2:1! После этого хозяева запороли ещё несколько хороших моментов, а после удаления в составе гостей на 84-й минуте вопрос о триумфаторе был снят.

В компенсированное время Галену забил третий гол, установив окончательный счёт во встрече. 3:1 – Брага празднует победу.

В параллельном матче тоже не обошлось без украинского следа. Вест Хэм принимал обидчика Зари в плей-офф ЛЕ – венский Рапид – а Дэвид Мойес поставил Ярмоленко в основу. В Лондоне австрийцы оказались не такими крутыми, как в поединке с луганчанами – уже на 8-й минуте Райс головой пробил в штангу метров с 11-ти, а на 27-й Доусон попал в неё с ещё более близкой дистанции.

В конце концов, преимущество хозяев вылилось в гол, который на 29-й минуте соорудил Ярмоленко. Андрей из центра запустил классную диагональ на левый край штрафной, Антонио сразу же прострелил вдоль вратарской, а Райс замкнул – 1:0! На перерыв команды отправились при тотальном доминировании Вест Хэма, но с минимальным счётом в его пользу.

Во втором же тайме Рапиду удалось выровнять ход встречи. В какой-то момент австрийцы перехватили инициативу и даже заработали пенальти, но после просмотра повтора арбитр отменил решение. Хозяева же могли закрыть игру на 81-й минуте в результате выхода Боуэна один на один и обыгрыша голкипера – впрочем, Джаррод метров с 10-ти запустил мяч над воротами.

В конце концов, в компенсированное время Бенрама добил гостей. Финальный свисток зафиксировал победу англичан со счетом 2:0. Вест Хэм лидирует в группе Н с шестью очками. Ярмоленко провёл на поле 76 минут.

Загребское Динамо в 1-м туре потерпело поражение от Вест Хэма, в то время как Генк переиграл Рапид. Таким образом, в выездной встрече против экс-соперника Шахтера по ЛЧ хорватов устраивала только победа – и они добились своего! Уже на 10-й минуте Иванушец получил проникающий пас от Оршича и переиграл голкипера, открыв счёт, а перед свистком на перерыв гости ещё и пенальти заработали. Его уверенно реализовал Петкович. 0:2!

Второй тайм долгое время проходил в равной борьбе, но на 65-й минуте битва для бельгийцев завершилась. Муньос сфолил в своей штрафной и получил прямую красную, оставив Генк в меньшинстве, а Петкович оформил дубль с "11-метрового" – 0:3. Хозяева в таких условиях даже гол престижа не смогли забить. Финальный свисток зафиксировал hfpuhjvye. победу Динамо.

Вечер еврокубков для россиян начался сенсационным поражением от Спартака, но на этом противостояние с итальянцами в ЛЕ не завершилось. Реванш за фиаско "партенопейцев" мог взять Лацио, который в Риме принимал Локомотив. Москвичи в предыдущем туре расписали ничью с Марселем, но встречу на Стадио Олимпико они провалили ещё до перерыва.

Уже на 13-й минуте Башич вывел "орлов" вперед, замкнув подачу от Педро, а на 38-й Луис Альберто исполнил "сухой лист" с углового – ну, почти сухой. Мяч забавно пролетел мимо голкипера в ворота, а Габбарон с метра замкнул в пустые. 2:0.

Во втором тайме доминирование римлян было не таким серьёзным. Команды создали мало моментов, так и не забив ещё одного гола. В итоге, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Лацио.

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