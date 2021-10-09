"Наконец-то эти ничьи закончились, мы победили. Хочу поздравить наших болельщиков, тренерский штаб, игроков. Была тяжелая игра, но мы добыли важные три очка.

Финляндия – Украина – 1:2 – видео голов

У финнов хорошая команда, недаром они на Евро играли. Организованная команда, которая знает, благодаря чему набирает очки. Было очень тяжело, особенно во втором тайме, но хорошо, что есть три очка.

Видите, после французов я сказал, что с правой забью где-то тогда, когда будет около 40 лет. Забил чуть раньше. Буду работать, возможно, еще и головой забью. Пожалуй, никто не ожидал моего удара с правой, но хорошо, что удалось забить. Для меня лично более важно, что команда завоевала три очка", – заявил Ярмоленко в комментарии каналу "Футбол".

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