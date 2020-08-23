Ингулец – СК Днепр-1, Ворскла – Рух: анонс матчей УПЛ

Ингулец – СК Днепр-1

Ингулец дебютирует в УПЛ, но для команды из поселка Петрово прошлый сезон будто и не завершался – последний матч подопечные Сергея Лавриненко провели всего десять дней назад. Соответственно, у команды не было никаких сборов, а клуб не успел подписать солидное количество новичков – пока удалось договориться лишь с 26-летним хавбеком Михаилом Шишкой и 20-летним голкипером Динамо Артемом Малышем. Усталость не пугает футболистов, ведь, как сказал Сергей Лупашко, ранее футболисты проводили по три игры за десять дней, а теперь столько же всего за месяц.

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В игровом плане Ингулец удивит УПЛ ромбом в центре поля. Команда имеет очень много универсальных футболистов, агрессивно прессингует и умело перестраивается на другие схемы. Чем-то это напоминает Зарю с прошлого сезона, но в элите подопечным Сергея Лавриненко будет гораздо труднее – хотя бы потому, что только Бартулович, Лупашко и Шуст имеют опыт выступлений в УПЛ. Особенно интересно понаблюдать за игрой Ники Ситчинавы, который в Первой лиге забил 17 мячей.

СК Днепр-1 провалил задание по выходу в еврокубки, разгромно проиграв Колосу в плей-офф, что могло вылиться в приход Виктора Скрипника – впрочем, в последний момент всё переигралось, и команду продолжил возглавлять Дмитрий Михайленко. На кратковременных сборах он времени не терял, попробовав новую, нетипичную для наших широт схему – 3-4-3. Тренер мотивировал это решение попыткой разместить всех сильнейших футболистов на поле. Так удалось переиграть Зарю на сборах, но вряд ли с нынешней обороной схема станет основной. Ещё один спарринг завершился нулевой ничьей с Александрией.

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В кадровом плане в СК Днепр-1 претерпел масштабные изменения. Супряга и Булеца вернулись в Динамо, Клищук, Снижко, Гуйе, Коркишко, Полевой и Сабатини также покинули клуб, но "желто-чёрные" подписали Сарнавского и Довбика – последнего очень хвалили на сборах. Кроме того, было продолжено соглашение с капитаном Кравченко.

Ориентировочные составы на матч Ингулец – СК Днепр-1

Ингулец: Шуст – Балан, Семенко, Ковалёв, Синегуб – Запорожец – Кучеренко, Коваленко, Лупашко – Сичинава

СК Днепр-1: Юрчук – Адамюк, Логинов, Сваток, Цуриков – Когут, Вакулко – Тейлор, Франко, Назаренко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Матч будет домашним для обеих команд, ведь Ингулец первый тур вынужден провести на Днепр Арене. Оба коллектива довольно интересные с тактической точки зрения, неидеальные в защите и относительно забивные, поэтому голы будут. Возможно, даже не один, ведь у дебютантов будет кураж от выхода в элиту, а днепровцы не могут себе позволить провал уже на старте, да ещё и дома.

Ворскла – Рух

Ворскла предыдущий сезон провела довольно весело, сначала едва не вылетев, затем добравшись финала Кубка Украины, а конец чемпионата доиграв молодёжкой – причем решение отпустить основу в отпуск было принято ещё тогда, когда можно было зацепиться за еврокубки. Так или иначе, это уже история, а к новому чемпионату полтавчане серьёзно перекроили команду – клуб покинули Стрижак, Габелок, Шехич, Артур, а также Баенко, на которого до сих пор обижается Юрий Максимов из-за незабитого пенальти в финале. Зато пришли Яворский, Татаркова и хорват Пешич, а с Скляром, Чеснаковым и Пердута продлили контракты. Молодежь также подпускают к основе.

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Интересным решением Юрия Максимова стал отказ от спаррингов во время сборов. Главный тренер не хотел повреждений в таких поединках, поэтому какие изюминки готовит его штаб, сказать трудно. Зная Максимова, можно предположить, что Ворскла будет играть точно так же, как и в предыдущем сезоне.

Рух дошёл до УПЛ через ряд скандалов – в частности, Металлург просто отказался играть, благодаря чему львовяне получили техническую победу и прорвались в УПЛ. Впрочем, именно команда у львовян интересна. Ещё более интересно, как её будет тренировать 33-летний Иван Федик, у которого в прошлом сезоне за плечами был Мирон Маркевич – сейчас украинский Нагельсманн должен работать один. Одной из достопримечательностей в Первой лиге было использование схемы 3-4-3, но затем команда вынуждена была перейти на игру в 4-3-3 – в Украине так ещё не играли.

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Клуб сделал неплохое усиление перед началом сезона, подписав Федорчука, Парамонова, Белого и Бойчука (того, что с Агробизнеса). Впереди ещё долгий перерыв на сборные, да и трансферное окно длинное, поэтому новички у львовян еще должны быть. Из потерь можно отметить только уход Марушки.

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Рух

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Пуцлин, Скляр – Татарков, Кулач, Кане – Степанюк

Рух: Мысак – Заставный, Белый, Дуць, Сакив – Федорчук, Мартынюк, Брикнер – Русин, Эрнест, Оринчак

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обе команды могут сыграть на кураже, но Ворскла достаточно закрытая и сухая команда, а Руху было непросто и в Первой лиге – в УПЛ будет ещё сложнее. Именно поэтому достаточно вероятна результативная ничья.

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