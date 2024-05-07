"Возможен или невозможен вызов Кабаева в сборную Украины? Ну это вопрос к Сергею Станиславовичу. На мой взгляд, Кабаев своим футболом очень громко стучится в двери сборной Украины. Особенно, если учитывать ситуацию, что УЕФА разрешило на Евро-2024 заявлять 26 игроков.

На прошлом чемпионате впервые разрешили заявлять 26 игроков и тогда 26-м в заявку попал Артем Довбик. Его брали просто для количества, для тренировочного процесса, никто на него не рассчитывал. Мы все прекрасно помним, чем это закончилось для сборной и Довбика. Сейчас также разрешили заявку из 26-ти футболистов на Евро. Для нашей сборной это очень хорошо.

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Если развивать этот вопрос, то у нашей сборной очень тонко на левом фланге атаки. Мудрик безальтернативен, я говорю о футболисте, который играет инвертированным вингером. Кабаев выглядит очень уверенно на этой позиции. Мне нравится его стилистическое разнообразие, разноплановость. Кабаев качественно работает с мячом в ограниченном пространстве, между линиями хорошо действует, он хорош в обыгрыше один в один, он хорошо подыгрывает и продвигает мяч.

Очень важно, что Влад стал регулярно забивать и сейчас у него 5 забитых мячей. Кабаев сам говорит в интервью о психологической уверенности. Конечно, что Мудрик – левый вингер №1 с украинским паспортом. Если Ребров размышляет насчет игрока, который мог бы подменить Мудрика в случае необходимости, то мне так кажется, что Кабаев должен был бы стать опцией, которую должен был бы рассматривать Ребров.

Еще одна опция – это Назар Волошин. Возможно, он проще в игре по сравнению с Кабаевым, но у него бешеная скорость. Объем работы, который он выполняет на поле, его голевое чутье – это то, на что ты должен обращать внимание. У Волошина 7 голов и 7 ассистов в 23-х матчах УПЛ. Я считаю, что перед ним серьезная перспектива.

Возможно, кто-то скажет, что Волошин не готов к уровню национальной сборной Украины, но тут уже решать Реброву. А я говорю о футболе, который демонстрирует Назар и о его игровых качествах. В этом туре Волошин снова забил и забил играя на позиции форварда", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

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