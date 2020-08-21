Олимпик – Динамо: Де Пена феерит, Супряга и защитники проваливаются в дебютном официальном матче Луческу

Новый сезон чемпионата Украины начинается с официального дебюта Мирчи Луческу. Матч, как и онлайн-трансляция Олимпик – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Экс-наставник Шахтера выиграл 2 товарищеских матча против команд из Второй лиги, но проиграл Десне в рамках подготовки к своему первому киевскому сезону. Если у динамовцев лучшим бомбардиром стал Супряга (3 гола и 2 ассиста), то лидером атаки дончан остался Шахаб. Иранский форвард наколотил 6 мячей за 5 спаррингов. Олимпик также очень уверенно прошелся клубами низших лиг, а свое единственное поражение потерпел от Десны. За 16 предыдущих игр между отчетными соперниками киевляне проиграли лишь раз, а выиграли 12.

Олимпик – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ – официальный дебют Луческу

Фантастический момент запорол Супряга на 6-й минуте. Де Пену отправили в рывок по левому флангу, идеальный прострел от Карлоса завершал Владислав - удар с нескольких метров мимо голкипера и ворот. Не беда. Уже на 8-й динамовцы классно разыграли штрафной метров с 35. Ложный маневр в центре, Де Пена неожиданно покатил налево, Караваев мягко навесил, а Буяльский выскочил из-за спин защитников и нашел кратчайший путь в сетку. Постоянные забросы из глубины на Цитаишвили и Супрягу - достаточно остро, но после этих розыгрышей до ударов дело не доходило.

И снова крайне острый Де Пена подал с левого края. Сирота продлил на дальнюю, а там замкнул ударом в свои ворота Завийский. Гол каждые 8 ​​минут - таков официальный старт Луческу с Динамо в УПЛ. Как же хитро отдавал Тымчик в разрез, но Цитаишвили, как и Супряга на первых минутах, не разобрался в нескольких метрах от ворот и отдал чужому. Первая же острая атака Олимпика вернула команду Климовского в игру. На 23-й минуте Сирота потерял своего игрока, невовремя выпрыгнув на подачу Чогадзе, которому абсолютно никто не мешал. Политыло расстреливал в упор. Супряга на 25-й загубил очередной потенциальный ассист Де Пены. Бущан выбил от своей штрафной, уругваец выиграл верховую борьбу, но форвард Динамо прямолинейно попал в голкипера.