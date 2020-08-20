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Рух не определился с домашним стадионом и транслятором матчей перед стартом УПЛ, – СМИ

21:08 - Читати українською
Рух не определился с домашним стадионом и транслятором матчей перед стартом УПЛ, – СМИ
Игроки Руха на матчи Первой лиги / ФК Рух

Львовский Рух серьезные проблемы перед стартом дебютного сезона в УПЛ.

Руководство Руха планирует заявить Арену Львов или стадион Украина в статусе своей домашней арены, сообщает meta-ratings.

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Отмечается, что стадион Скиф, который был заявлен домашней ареной львовского клуба, не соответствует требованиям УПЛ.

Также пока не решен вопрос с транслятором домашних матчей Руха в УПЛ. Сейчас львовяне ведут переговоры с телеканалами "УНИАН" и "Футбол".

Напомним, что свой первый домашний матч в новом сезоне Рух должен провести 12 сентября – с донецким Шахтером.

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телевидение Украина Арена Львов Первая лига Рух Рух
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