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Сабо спрогнозировал перспективы новичков УПЛ в элитном дивизионе

16:16 - Читати українською
Сабо спрогнозировал перспективы новичков УПЛ в элитном дивизионе
Йожеф Сабо / Фото из открытых источников

Бывший тренер Динамо и сборной Украины, а ныне телевизионный эксперт каналов Футбол 1/2/3 Йожеф Сабо, оценил шансы призеров Первой лиги в Премьер-лиге.

"Минаю, Ингульцу и Руху будет сложно на первых порах, поскольку перерыв между сезонами у них была слишком короткий.

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Хотя, если эти команды будут бороться в каждом матче, то за середину турнирной таблицы могут зацепиться. Примером для них может служить Колос, который дебютировав в высшем дивизионе и сразу же пробился в еврокубки", – сказал Сабо в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в воскресенье, 23 августа, Ингулец на своем поле будет принимать СК Днепр-1, а Рух на выезде встретится с Ворсклой. Поединок Миная, который должен был состояться 22 августа во Львове, будет перенесен из-за вспышки коронавируса в лагере "горожан".

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