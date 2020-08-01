Ворскла готова предоставить свой реконструированный стадион другим участникам еврокубков от Украины

Ворскла смогла завершить реконструкцию стадиона им. Бутовского, что открывает новые возможности на международной арене.

"Арена соответствует всем требованиям экспертной комиссии УЕФА, получив 4 категорию", – цитирует вице-президента клуба Олега Лысака официальный сайт Ворсклы.

УАФ обнародовала список стадионов, разбитых на четыре категории – еврокубки смогут принять лишь шесть арен

Правда, полтавчане не смогли победить Динамо в финале Кубка Украины, поэтому не будут выступать в следующем розыгрыше еврокубков. Ворскла готова предоставить стадион им. Бутовского другим клубам, которые будут представлять Украину на международной арене.

Напомним, домашняя арена полтавчан также получила право принимать товарищеские матчи сборной Украины с 2020 по 2022 годы.

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