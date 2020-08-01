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Ворскла готова предоставить свой реконструированный стадион другим участникам еврокубков от Украины

18:30 - Читати українською
Ворскла готова предоставить свой реконструированный стадион другим участникам еврокубков от Украины
Стадион им. Бутовского / Сайт Ворсклы

Ворскла смогла завершить реконструкцию стадиона им. Бутовского, что открывает новые возможности на международной арене.

"Арена соответствует всем требованиям экспертной комиссии УЕФА, получив 4 категорию", – цитирует вице-президента клуба Олега Лысака официальный сайт Ворсклы.

УАФ обнародовала список стадионов, разбитых на четыре категории – еврокубки смогут принять лишь шесть арен

Правда, полтавчане не смогли победить Динамо в финале Кубка Украины, поэтому не будут выступать в следующем розыгрыше еврокубков. Ворскла готова предоставить стадион им. Бутовского другим клубам, которые будут представлять Украину на международной арене.

Напомним, домашняя арена полтавчан также получила право принимать товарищеские матчи сборной Украины с 2020 по 2022 годы.

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Ворскла имени Алексея Бутовского Ворскла Ворскла футбольные стадионы
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