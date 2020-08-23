Інгулець – СК Дніпро-1, Ворскла – Рух: анонс матчів УПЛ

Інгулець – СК Дніпро-1

Інгулець дебютує в УПЛ, але для команди із селища Петрове минулий сезон ніби й не завершувався – останній матч підопічні Сергія Лавриненка провели всього десять днів тому. Відповідно, у команди не було ніяких зборів, а клуб не встиг підписати солідну кількість новачків – поки що вдалося домовитись лише з 26-річним хавбеком Михайлом Шишкою та 20-річним голкіпером Динамо Артемом Малишем. Втома не лякає гравців, адже, як сказав Сергій Лупашко, раніше футболісти проводили по три гри за десять днів, а тепер стільки ж буде лише за місяць.

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В ігровому плані Інгулець здивує УПЛ ромбом у центрі поля. Команда має дуже багато універсальних футболістів, агресивно пресингує й вміло перебудовується на інші схеми. Чимось це нагадує Зорю зразка минулого сезону, але в еліті підопічним Сергія Лавриненка буде набагато важче – хоча б тому, що лише Бартуловіч, Лупашко та Шуст мають досвід виступів в УПЛ. Особливо цікаво поспостерігати за грою Ніки Сітчінави, який у Першій лізі забив 17 м'ячів.

СК Дніпро-1 провалив завдання щодо виходу в єврокубки, розгромно програвши Колосу в плей-офф, що могло вилитись у прихід Віктора Скрипника – втім, в останній момент все перегралося, і команду продовжив очолювати Дмитро Михайленко. На короткочасних зборах він часу не гаяв, спробувавши нову, нетипову для наших широт схему – 3-4-3. Тренер мотивував це рішення спробою розмістити усіх найсильніших футболістів на полі. Так вдалося переграти Зорю (3:2) на зборах, але з такою обороною важко повірити, що формація стане основною. Ще один спаринг завершився нульовою нічиєю з Олександрією.

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У кадровому плані в СК Дніпро-1 зазнав масштабних змін. Супряга та Булеца повернулися в Динамо, Кліщук, Сніжко, Гуйє, Коркішко, Польовий та Сабатіні також покинули клуб, але "жовто-чорні" підписали Сарнавського, Дубінчака та Довбика – останнього дуже хвалили на зборах. Крім того, була подовжена угода з капітаном Кравченком.

Орієнтовні склади на матч Інгулець – СК Дніпро-1

Інгулець: Шуст – Балан, Семенко, Ковальов, Синегуб – Запорожець – Кучеренко, Коваленко, Лупашко – Січінава

СК Дніпро-1: Юрчук – Адамюк, Логінов, Сваток, Цуріков – Когут, Вакулко – Тейлор, Франко, Назаренко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Матч буде домашнім для обох команд, адже Інгулець перший тур змушений провести на Дніпро-Арені. Обидва колективи доволі цікаві з тактичної точки зору, неідеальні у захисті й відносно забивні, тож голи будуть. Можливо, навіть не один, адже у дебютантів буде кураж від виходу в еліту, а дніпровці не можуть собі дозволити провал вже на старті, та ще й вдома.

Ворскла – Рух

Ворскла попередній сезон провела доволі весело, спочатку ледь не вилетівши, потім діставшись фіналу Кубка України, а кінець чемпіонату догравши молодіжкою – причому рішення відпустити основу у відпустку було прийнято ще тоді, коли можна було зачепитися за єврокубки. Хай там як, це вже історія, а до нового чемпіонату полтавці серйозно перекроїли команду – клуб покинули Стрижак, Габелок, Шехіч, Артур, а також Баєнко, на якого і досі ображається Юрій Максимов через незабитий пенальті в фіналі. Натомість прийшли Яворський, Татарков та хорват Пешіч, а зі Скляром, Чеснаковим і Пердутою продовжили контракти. Молодь також підпускають до основи.

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Цікавим рішенням Юрія Максимова стала відмова від спарингів під час зборів. Головний тренер не бажав пошкоджень у таких поєдинках, тож які родзинки готує його штаб, сказати важко. Знаючи Максимова, можна зробити припущення, що Ворскла гратиме точно так, як і в попередньому сезоні.

Рух дійшов до УПЛ через низку скандалів – зокрема, Металург просто відмовився грати, завдяки чому львів'яни отримали технічну перемогу й прорвалися в еліту. Втім, конкретно команда у львів'ян цікава. Ще більш цікаво, як її тренуватиме 33-річний Іван Федик, у якого в попередньому сезоні за плечима був Мирон Маркевич – зараз український Нагельсманн повинен працювати один. Однією з цікавинок у Першій лізі було використання схеми 3-4-3, але потім команда змушена була перейти на гру в 4-3-3 – в Україні так ще не грали.

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Клуб зробив непогане підсилення перед початком сезону, підписавши Федорчука, Парамонова, Білого та Бойчука (того, що з Агробізнеса). Попереду ще довга перерва на матчі збірних, та і трансферне вікно довге, тож новачки у львів'ян ще повинні бути. Із втрат можна відзначити тільки відхід Марушки.

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Рух

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Пуцлін, Скляр – Татарков, Кулач, Кане – Степанюк

Рух: Мисак – Заставний, Білий, Дуць, Саків – Федорчук, Мартинюк, Брікнер – Русин, Ернест, Орінчак

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидві команди можуть зіграти на куражі, але Ворскла достатньо закрита й суха команда, а Руху було непросто і в Першій лізі – в УПЛ буде ще складніше. Саме тому досить вірогідною є результативна нічия.

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