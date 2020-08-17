СК Днепр-1 выставил на продажу экс-игрока молодежной сборной Украины

СК Днепр-1 выставил защитника на продажу и сообщил об этом на своем официальном сайте. Причины такого решения пока неизвестны.

Михайленко озвучил трансферные планы СК Днепр-1

Ранее сообщалось, что контракт с 25-летним защитником был продлен на 2 года.

Напомним, Максим Лопирьонок за четыре года прошел с командой путь от Второй лиги до элитного дивизиона, сыграв в общей сложности 91 матч. Кроме того, в активе Максима 4 гола за днепрян.

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