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СК Днепр-1 выставил на продажу экс-игрока молодежной сборной Украины

19:58 - Читати українською
СК Днепр-1 выставил на продажу экс-игрока молодежной сборной Украины
Максим Лопирьонок / Фото СК Днепр-1

Днепровский клуб решил распрощаться с защитником Максимом Лопирьонком.

СК Днепр-1 выставил защитника на продажу и сообщил об этом на своем официальном сайте. Причины такого решения пока неизвестны.

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Ранее сообщалось, что контракт с 25-летним защитником был продлен на 2 года.

Напомним, Максим Лопирьонок за четыре года прошел с командой путь от Второй лиги до элитного дивизиона, сыграв в общей сложности 91 матч. Кроме того, в активе Максима 4 гола за днепрян.

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