Главные новости футбола 16 июня: Месси провалил старт на ЧМ-2018, Шахтер подписал бразильца

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 июня.

ЧМ-2018: Печальный старт Месси, технологическая победа Франции

Одна из главных звезд чемпионата мира 2018 Лионель Месси провалил свой старт на турнире. Аргентина расписала результативную ничью с Исландией, а Месси не сумел реализовать пенальти. Интересно, что Лео не забил 4 из 7 последних пенальти во всех турнирах. В другом матче этой группы Хорватия победила Нигерию.

С "технологической" победы стартовала на ЧМ-2018 сборная Франции. Команда Дидье Дешам дожала неуступчивую Австралию. Это первый матч чемпионата мира в истории, когда в одной игре использование VAR и технологии определения гола повлияло на итоговый результат. В этом же квартете Дания минимально обыграла Перу.

Шахтер оформил переход бразильца

Бразильский нападающий Фернандо Педро перешел из Палмейраса в донецкий Шахтер. 19-летний футболист заключил с "горняками" соглашение на 5 лет. Другие детали контракта и финансовые подробности трансфера пока остаются неизвестными. Ранее сообщалось, что переход юного нападающего может стоить Шахтеру 5,5 млн евро.

Фернандо Педро на презентации в Шахтере заявил, что хочет выиграть с "горняками" Лигу чемпионов.

Трансферные слухи

Герой матча Португалия – Испания на ЧМ-2018 Криштиану Роналду не убедил своим хет-триком боссов Реала повысить ему зарплату. Мадридский клуб не хочет идти на уступки португальцу, информируют испанские СМИ. Следовательно, 33-летний португалец все еще близок к смене клуба.

А вот Гарет Бейл вроде как решил остаться в Реале после прихода к рулю команды Хулена Лопетеги.

Между тем английские убеждают, что голкипер Манчестер Юнайтед и сборной Испании Давид Де Хеа продлил свой контракт с английским клубом.