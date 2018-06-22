ЧМ-2018 Аргентина – Исландия: провал Месси, странные решения Сампаоли и характер "викингов"

Аргентина и Исландия стартовали на чемпионате мира 2018 в группе D. Отчет и счет матча читайте на "Футбол 24".

Матч Аргентина – Исландия стартовал в 16:00 по киевскому времени. Игра завершилась со счетом 1:1. В этой группе также играют Хорватия и Нигерия.

Аргентина – Исландия – видео голов

Первый опасный момент возник у ворот сборной Исландии на 7-й минуте, когда Месси исполнил штрафной удар, а Меза головой пробил рядом с дальней штангой. "Викинги" с ответом на замедлили и организовали сразу два классных момента. Сначала Финнбогасон выстрелил с острого угла на перекладиной ворот Кабальеро, а затем уже Бьярнасон после ошибки защитников сборной Аргентины не сумел попасть в ближний угол с нескольких метров.

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И все же счет в матче суждено было открыть команде Сампаоли. Рохо пробил по воротам с дальней дистанции, Агуэро подхватил мяч и мощно выстрелил под перекладину ворот сборной Исландии. Однако островитяне грустили недолго и очень быстро отыгрались. Кабальеро неудачно вышел на перехват мяча, а Финнбогасон затолкал сферу в пустые ворота.

После перерыва Аргентина взяла мяч под свой тотальный контроль, но очень долго не могла найти ключи к воротам Халлдорсона. Лишь на 60-й минуте "альбиселестес" могли вновь выйти вперед, заработав пенальти. Магнуссон сбил в своей штрафной Месу, а рефери без колебаний указал на "отметку". К мячу подошел Лео Месси, но пробил очень бесхитростно. Халлдорсон в итоге легко справился с ударом 5-кратного обладателя "Золотого мяча", отбив мяч в правом от себя углу ворот.

Месси мог реабилитироваться на 81-й минуте, но совсем немного не попал в дальний угол фирменным обводящим ударом из-за пределов штрафной. Исландия выстроилась в живой щит вблизи собственных ворот и не позволила аргентинским звездам вырвать победу. Не помогли и замены Сампаоли, который по ходу второго тайма выпустил на поле Павона, Банегу и Игуаина.

Месси разбился о щит "викингов"

Лидер сборной Аргентины под огромным давлением подходил к ЧМ-2018. На родине Месси нередко критикуют за то, что он не может добиться чего-то весомого с "альбиселестес", поэтому поездку на ЧМ-2018 Лео воспринимал, как свой последний шанс. Однако с первых же минут игра против Исландии продемонстрировала, что в сборной Аргентины Месси – слишком одинок. Создавалось впечатление, что партнеры Лео просто не успевают за ходом его мыслей. Поэтому Месси пришлось выполнять одновременно несколько ролей: плеймейкера, вингера, "наконечника" атак...

Месси лез из кожи, но так и не сумел пробить прочный исландский щит. А нереализованный пенальти стал апогеем его беспомощности против организованных в обороне "викингов". Лео не первый раз проваливает удар с "отметки", это довольно часто случалось в футболке Барсы, но на чемпионате мира он просто не имеет права пробивать так бесхитростно. Плохой старт для, пожалуй, лучшего игрока современности.

Странный выбор Сампаоли

Наставник сборной Аргентины, похоже, настолько доверяет некоторым футболистам, что готов выпускать их в стартовом составе даже с одной ногой. Билья перед ЧМ-2018 настрадался от травм и подошел к турниру в плохой форме, впрочем это не помешало ему сыграть против Исландии с первых минут. Хавбек Милана провел очень серый первый тайм и откровенно выпадал из игры, что Сампаоли понял только на 55 минуте, выпустив Банегу. Полузащитник Севильи сразу же добавил остроты в действиях "альбиселестес", которые также полностью доминировали в центре поля.

Кроме этого, Сампаоли до сих пор считает, что Месси и Дибала не могут одновременно находиться на поле. Пауло так и просидел весь матч на скамейке запасных. А вот Игуаин ждал своего шанса аж 85 минут, молодой Павон – 75. В этой Аргентине пока больше всего вопросов – к тренеру.

Невероятный характер Исландии

Сборная Исландии не устает приятно удивлять. "Викинги" два года назад пробились в 1/4 финала Евро-2016, потом феерично вышли из группы отбора к ЧМ-2018, оставив позади Хорватию, Украину и Турцию, а теперь уже поражают своим характером на Мундиале. Подопечные Хадльгримссона довольно часто компенсируют недостаток класса невероятным характером, что они и показали в матче против Аргентины. Исландия быстро поднялась после пропущенного мяча, а затем билась на каждом участке футбольного поля. "Викинги" не дарили аргентинцам ни одного мяча. Они еще раз продемонстрировали, что благодаря сумасшедшей самоотдачи в спорте можно нивелировать большую разницу в таланте.

Интересные факты

– Агуэро забил свой первый гол на чемпионатах мира.

– Финнбогасон – автор дебютного мяча Исландии на первом Мундиале.

– Аргентина впервые в своей истории начала чемпионат мира с ничьей.

– Месси стал лишь 3-м игроком в истории сборной Аргентины, не реализовал пенальти на ЧМ.

ЧМ-2018. Группа D, 1 тур

Аргентина – Исландия – 1:1

Голы: Агуэро, 19 - Финнбогасон, 23