ЧМ-2018 Дания – Перу: "отскок" датчан, смелость "инков", Поульсен и Шмейхель – герои матча

Сборная Дании в матче 1-го тура группы С с огромным трудом переиграла Перу. Единственный гол во втором тайме забил Юссуф Поульсен.

Перу выступал андердогом противостояния, однако бэкграунд в 15 матчей подряд без поражений давал надежду на перспективный футбол со стороны "инков". Надежды оправдались уже с первых минут: Перу гораздо активнее играл впереди, на 10-ю минуту имея бешеный показатель в 62% владения мячом. С 20-х минут Дания исправила это положение, однако игра в атаке у Эриксена и компании абсолютно не шла. За 15 первых минут они не нанесли ни одного удара по воротам, а первый выстрел датчан в створ был зафиксирован аж на 38-й минуте. К тому времени Перу имел уже семь ударов, из которых три были в створ.

Перу – Дания – 0:1 – видео гола и обзор матча

Футболистам сборной Перу принадлежали острейшие моменты в первом тайме. На 13-й минуте мощно пробивал Карильо – Шмейхелю пришлось отбивать перед собой, однако на добивание никто из "инков" не успел. На 29-й минуте Фарфан под углом ворвался в штрафную и метил в ближнюю девятку, однако свою команду своевременным возвращением спас Кьяер. На 44-й минуте уже не спас даже VAR – Поульсен задел ногу Куэвы в собственной штрафной, а рефери назначил пенальти. Куэва подошел к мячу – и пробил выше ворот.

Перу – Дания: анонс матча ЧМ-2018

Куэва не реализовал пенальти на ЧМ-2018 в матче против Дании

Второй тайм Дания выровняла. На 51-й минуте опасно пробивал Ларсен, несколько полумоментов имел Эриксен. Дания уже держала лидерсвтво по проценту контроля мяча, однако острейшие моменты создавать продолжили перуанцы. На 57-й минуте они не реализовали просто фантастический момент: Куэва получил классную разрезную передачу в штрафной, обыграл защитника и отдал на свободного Каррильо! Передача вышла неточной, и Флорес запутался в ногах, но все-таки пробил – но очень слабо и мимо ворот.

Дания наказала за это уже через две минуты. "Викинги" выскочили в контратаку 3 в 3, Эриксен заметил слева Поульсена и отдал классную разрезную передачу. Юсуф достаточно легко переиграл вратаря, пробив в ближний угол – 1:0. Отчаянию перуанцев не было предела.

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Рикардо Гарека сразу же выпустил на поле Геррейро, и Перу создал, пожалуй, самый масштабный и жаркий штурм на чемпионате мира-2018. На 61-й минуте Шмейхель парировал мощный удар Флореса, на 64-й головой под штангу пробивал Геррейро. На 71-й Каррильо навесил с фланга от линии ворот, Шмейхель не дотянулся до мяча и, казалось, Перу сравняет счет, но Поульсен классно сыграл на позиции защитника и не пустил соперника к мячу.

Сборная Перу давила весь матч

С 79-й по 86-ю минуты счет мог измениться в обе стороны. Сначала Куэва нашел пасом Герреро, а тот остановил мяч спиной к воротам и сразу пробил пяткой! Мяч прокатился в сантиметрах от дальней штанги! Затем Йоргенсен ворвался в штрафную, однако в последний момент ему помешали пробить. Затем Шмейхель создал лучший сейв матча, парируя удар Фарфана с дистанции, а в следующей атаке голкипер перуанцев выиграл встречу один на один с Эриксеном! Перуанцы в ответ давили – со стандартов, подач, аутов, дальних выстрелов – но им фантастически не везло.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу датчан – 0:1. Таким образом, группу С с тремя очками возглавляют Франция и Дания.

Сборной Дании очень сильно повезло

Насколько Дания уверенно прошла отбор к ЧМ-2018, столь же неубедительно она выглядела в первом же его матче. Это касается обоих таймов, но особенно заметной серость датчан была в первом, когда за 20 стартовых минут команда не нанесла ни одного удара и держала мяч вдвое меньше игрового времени. К концу первого тайма у Эриксена не было ни одного обыгрыша, а плеймейкеры Систо и Дилэйни лишь однажды прошли соперника один в один.

Поульсен: Думаю, в следующих матчах мы будем лучше

Эпизод с пенальти также не упал с неба – до него перуанцы как минимум трижды врывались в штрафную, создавая пожарные ситуации. Долгое время их гасил Кьяер, однако всему есть предел. И когда казалось, что Перу превратит свое преимущество в гол с 11-метровой отметки – Куэва запустил мяч в космос.

Сборная Перу давила на ворота сборной Дании весь матч

Во втором тайме Дания выглядела грозно лишь на последних минутах, когда на воротах Шмейхеля не висел разве что вратарь Перу. До этого же датчане имели только полумоменты – неточные дальние удары, прострелы, перспективные позиционные атаки – но почти не имели острых моментов. За весь матч они только трижды пробили в створ – ужасный показатель, как для команды с футболистами за 80 миллионов евро!

Более того: за две минуты до гола подопечные Аге Харейде пропустили фантастическую атаку, в которой перуанцы в чужой штрафной разве что на руках не ходили. Гол в ворота Перу, как и выпады Йоргенсена и Эриксена в конце матча, выглядел логично, но только если учитывать футбольную мудрость – "не забиваешь ты – забивают тебе". Хотя Перу после этого мог забить несколько раз.

Перу – самая интересная сборная чемпионата мира-2018

За первые четыре игры на ЧМ-2018 ни одна из команд-участниц турнира так не удивляла и не заставляла себя любить, как Перу. Египет и Уругвай больше манили поспать, чем посмотреть футбол, а Иран и Марокко до последних секунд играли в нули. Австралия выглядела сипатично, но не более, а гранды – это слишком попсовый выбор. Исландия, конечно, выделяется на фоне других, однако про её умение бороться мы знали давно. И тут появляется Перу.

Подопечные Рикардо Гареки вышли против одной из самых мощных европейских команд – и начали играть против них в футбол. В ФУТБОЛ! И не просто играть, а раскатывать Данию на всех участках поля, как ребенка. Перуанцы летели вперед, комбинировали, врывались в штрафную, зарабатывали и не реализовывали пенальти, а при счете 0:1 находили в себе смелость бить пятками, находясь спиной к воротам – и едва не забить после этого!

Паоло Геррейро на ЧМ-2018 пяткой пробивает мимо дальней штанги ворот Дании

Если же обойтись без лирики, то Перу действительно поразил своим футболом. Команда нанесла 17 ударов по воротам, из которых 6 парировал Каспер Шмейхель. В первом тайме Дания лишь однажды пробила в створ ворот Гальесы, а за весь матч таких ударов накопилось аж три. Перуанцы давили до последних секунд, однако нервозность неопытной команды (36 лет без чемпионата мира) не позволила им забить даже с пенальти. Тем не менее, другим соперникам Перу по группе – Австралии и Франции – явно придётся несладко в игре против этой сборной. Матчи "инков" уже начинаешь ждать с интересом.

Юссуф Поульсен – герой матча

Да, каждый из перуанских футболистов может им считаться по праву. Да, Эриксен нанёс больше ударов по воротам (аж на один). Да, Шмейхель провёл просто фантастический матч – но все их потуги ничего бы не стоили, если бы Юссуф Поульсен сегодня не забил. ФИФА также считает его лучшим на поле, признав Поульсена игроком матча против Перу. Хотя дело тут далеко не в голе.

Юссуф Поульсен забивает гол в ворота Перу

Мяч, который забила Дания, стал следствием высочайшей мобильности Поульсена, который двигался от ворот и до ворот – и везде был полезным. В первом тайме Поульсен был единственным футболистом сборной Дании, который пробил более одного раза, а на на 59-й минуте он классно открылся и оторвался от защитников, искусно забив в ближний угол. Именно Поульсен привез пенальти, однако он же 71-й минуте спас, когда Шмейхель не дотянулся до мяча после навеса Карильо. Поульсен был на всех подачах и на всех зонах, а его желтая аж на 90+3 минуте матча лишь подчеркивает заряженность этого игрока.

Каспер Шмейхель стал более легендарным, чем Петер Шмейхель

Не заметить шикарную игру Каспера было бы преступлением против человечества. Мудрость гласит, что на детях гениев природа отдыхает, одна здесь она явно поработала в поте лица – так же, как и Шмейхель в игре против Перу.

Голкипер сборной Дании провел 6 сейвов – очень приличный показатель. Особенно классным был момент на 84-й минуте, когда Фарфан мощно пробил в противоход, а Каспер вытащил этот мяч ногой. Если бы не уверенная игра Каспера, Дания сгорела бы с огромным счетом. За такие матчи нужно ставить памятник.

Каспер Шмейхель – лучший голкипер сборной Дании

Каспер Шмейхель теперь официально самый крутой голкипер Дании. Он побил рекорд своего отца по продолжительности сухой серии в матчах национальной команды. Каспер преодолел планку в 471 минуту без пропущенных голов, тогда как у отца Петера было только 470. Таким образом, голкипер, который в последний раз пропускал аж в ноябре 2017 года, установил лучший показатель "сухих" минут в истории национальной команды. И, кажется, заслужил поиграть в более титулованом клубе, чем Лестер.

ЧМ-2018, группа С, 1-й тур

Перу – Дания – 0:1

Голы: Поульсен, 59