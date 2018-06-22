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Реал не собирается идти на уступки Роналду после хет-трика против Испании на ЧМ-2018

16 июня 21:10 682 Читати українською
Реал не собирается идти на уступки Роналду после хет-трика против Испании на ЧМ-2018
Роналду оформил хет-трик в ворота Испании

Нападающий Реала Криштиану Роналду не убедил свой клуб повысить ему зарплату хет-триком в матче Португалия – Испания на ЧМ-2018 (3:3).

Реал не собирается идти на уступки 33-ричнорму форварду, даже несмотря на его фантастическое выступление на Мундиале, информирует Marca.

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Боссы мадридского гранда и в дальнейшем считают нецелесообразным повышать Роналду зарплату до 40 млн евро в год, как этого раньше требовал португалец, и считают, что сумма в 25 млн, которую предлагает клуб, является вполне приемлемой.

Между Криштиану и Реалом не произошло сближения и игрок продолжает склоняться к уходу из команды.

Напомним, клаусула Роналду составляет 1 миллиард евро, однако ранее сообщалось, что Мадрид готов отпустить его за 200 млн.

Теги
Испания Криштиану Роналду Криштиану Роналду Реал Мадрид Реал Мадрид
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