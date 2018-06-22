ЧМ-2018 Франция – Австралия: ода новым технологиям, исторический рекорд и слабость фаворита

Франция и Австралия стартуют на Чемпионате мира 2018 в группе C. Отчет и счет матча читайте на "Футбол 24".

Матч Франция – Австралия стартовал в 13:00 по киевскому времени. После первых 45 минут ничья 0:0. В этой же группе играют Перу и Дания.

Франция – Австралия – видео голов

Уже на 2-й минуте Мбаппе на скорости ворвался в штрафную, однако с острого угла пробил во вратаря. До 6-й Франция уже трижды пробивала в створ, но Погба и Гризманн также проиграли дуэль Райану. Первый прицельный удар Австралии на 18-й обернулся самым грозным моментом старта встречи да и всего тайма. Муй закрутил со стандарта, мяч от головы Сэйнсбери полетел в угол, но Льорис вытащил.

После этого момента Франция окончательно сдулась и долго не могла вернуться на ударную позицию. Бросалась в глаза беспомощность Гризманна, который едва не перешел в Барселону, и Дембеле, который уже там. Первый тайм завершался неточным ударом австралийца, и это символично.

Перу – Дания: анонс матча ЧМ-2018

Франция проснулась аж на 54-й минуте. Погба предоставили море пространства в центре поля, пошла молниеносная передача в разрез, Висдом сыграл в мяч и немного ногу Гризманна. Уругвайский арбитр Андрес Кунья не сразу, но взялся проверить эпизод на повторах и назначил спорный пенальти. Гризманн реализовал так, что Райан даже не шелохнулся, и забил первый гол Франции на ЧМ-2018. Врочем на 61-й дикий ляп Умтити, который сыграл рукой в воздухе при простом навесе, привел к ответному пенальти. Здесь уже Льорис не выручил.

И снова команды играли без моментов, а на помощь судьям пришли технологии. Только автоматическая фиксация гола определила, что мяч после удара Погба и рикошета защитника полностью пересек линию ворот. Арбитру сразу пришло извещение от системы Goal Line Technology GLT, и он указал на центр. А чуть позже зрители на повторах убедились, что техника работает корректно. Впервые в истории чемпионатов мира система автоматического определения гола сработала и позволила судьи засчитать взятие ворот.

Впервые на Чемпионате мира 2018 система автоматического определения гола сработала и позволила судьи засчитать взятие ворот. Поэтому на выходе имеем технологическую победу Франции – обоих голов не было бы, если бы судьи не помогли электроника и помощник по видео. Интересно, что впервые система GLT на мундиале также была использована в матче сборной Франции – в 2014-м таким образом засчитали гол Бензема.

Звезды Франции разочаровали

Если и называть кого-то лучшим, то среди худших. ФИФА определила Гризманна игроком матча, но сам Антуан не впечатлил даже своего тренера Дешама. Мбаппе сиял в первые 10-15 минут, а затем потерялся. Погба забил курьезный гол и отдал тот самый пас, после которого Гризманн заработал спорный пенальти. Умтити по-детски подарил пенальти, а Дембеле вообще будто забыл выйти на поле. В общем французы показали не более 15-20 минут футбола, показав себя посредственной командой остальное время.

Симпатичная, но нефартовая Австралия

Австралийцы уступали французам только по статистике. Да, Райан совершил побольше сейвов, однако по острым моментам команда ван Марвейк почти не уступила. Если бы не технологии, уругвайский судья вряд ли назначил бы пенальти в их ворота и засчитал гол Погба, поэтому теоретически они могли рассчитывать и на победу. Австралия наработала на ничью, но немного не дотянула. Понравилось, как эта сборная вышла из стартового штурма Франции и больше не позволяла сопернику лишнего.

Интересные факты

Австралия стала 5-й сборной в истории чемпионатов мира, проиграшей свою стартовую игру на 3-х подряд ЧМ (после Бельгии, Мексики, Болгарии и Саудовской Аравии).

Франция выиграла в 1 туре на 2-х подряд мундиалях впервые в своей истории.

Каждый раз, когда французы выигрывали дебютный матч (6 случаев), они доходили минимум в четвертьфинал Чемпионата мира.

Франция выпустила самый молодой состав (24 года и 196 дней) на мундиале за 84 года. В 1934-м Австрия сыграла со средним возрастом 24 года и 162 дня.

Килиан Мбаппе (19 лет и 178 дней) стал самым молодым игроком сборной Франции в истории Кубка мира.

Это первый матч ЧМ в истории, когда в одном матче использование VAR и технологии определения гола повлияло на итоговый результат.

ЧМ-2018. Группа C, 1 тур

Франция – Австралия – 2:1

Голы: Гризманн, 58 (пен.), Погба, 81 – Единак, 62