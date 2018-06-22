Франция – Австралия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Сборная Франции в матче 1-го тура группы C победила Австралию. Смотрите видео голов и обзор матча Франция – Австралия.

Сборная Франции в матче 1 тура чемпионата мира-2018 победила Австралию благодаря голам Антуана Гризманна и Поля Погба.

На 55-й минуте матча нападающий французов Антуан Гризманн открыл счет.

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Форвард Атлетико был сбит в штрафной Австралии. Арбитр после использования системы VAR назначил пенальти, который сам Гризманн уверенно реализовал.

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Однако практически сразу австралийцы отыгрались. Единак также с пенальти переиграл Льориса и восстановил равновесие.

На 81-й минуте Поль Погба снова вывел Францию вперед. После небольшого рикошета мяч от перекладины влетел в ворота.

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