Головні новини футболу 16 червня: Мессі провалив старт на ЧС-2018, Шахтар підписав бразильця

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 16 червня.

ЧС-2018: Сумний старт Мессі, технологічна перемога Франції

Одна з головних зірок чемпіонату світу 2018 Ліонель Мессі провалив свій старт на турнірі. Аргентина розписала результативну нічию з Ісландією, а Мессі не зумів реалізувати пенальті. Цікаво, що Лео не забив 4 з 7 останніх пенальті в усіх турнірах. В іншому матчі цієї групи Хорватія перемогла Нігерію.

З "технологічної" перемоги стартувала на ЧС-2018 збірна Франції. Команда Дідьє Дешама дотиснула непоступливу Австралію. Це перший матч чемпіонату світу в історії, коли в одній грі використання VAR і технології визначення гола вплинуло на підсумковий результат. У цьому ж квартеті Данія мінімально обіграла Перу.

Шахтар оформив перехід бразильця

Бразильський нападник Фернандо Педро перейшов із Палмейраса в донецький Шахтар. 19-річний футболіст уклав із "гірниками" угоду на 5 років. Інші деталі контракту та фінансові подробиці трансферу наразі залишаються невідомими. Раніше повідомлялося, що перехід юного нападника може коштувати Шахтарю 5,5 млн євро.

Фернандо Педро на презентації в Шахтарі заявив, що хоче виграти з "гірниками" Лігу чемпіонів.

Трансферні чутки

Герой матчу Португалія – Іспанія на ЧС-2018 Кріштіану Роналду не переконав своїм хет-триком босів Реала підвищити йому зарплату. Мадридський клуб й надалі не хоче йти на поступки португальцеві, інформують іспанські ЗМІ. Відтак, 33-річний португалець все ще близький до зміни клубу.

А ось Гарет Бейл начебто вирішив залишитись в Реалі після приходу до керма команди Хулена Лопетегі.

Тим часом англійські переконують, що голкіпер Манчестер Юнайтед та збірної Іспанії Давід Де Хеа продовжив свій контракт з англійським клубом.