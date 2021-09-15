Главные новости футбола 14 сентября: Динамо упустило победу в ЛЧ, Бавария снова унизила Барселону
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 сентября.
Динамо и Шахтер в ЛЧ
Подопечные Мирчи Луческу заработали одно очко в противостоянии с Бенфикой. Динамо было в шаге, чтобы вырвать победу, но арбитр отменил взятие ворот, детали в видеообзоре.
Главный тренер киевлян оценил игру своих подопечных в первой игре группового этапа Лиги чемпионов, а также спрогнозировал дальнейшую судьбу киевлян в турнире.
Шахтер отправился в Молдову на свой еврокубковый матч против Шерифа. Роберто Де Дзерби ответил на все интересные вопросы перед поединком.
Лига чемпионов
Самой громкой вывеской вечера был поединок Барселоны и Баварии, в котором каталонцы снова опозорились перед родными трибунами.
Криштиану Роналду забил за Манчестер Юнайтед в игре против Янг Бойз, но манкунианцы умудрились проиграть.
Руслан Малиновский помог Аталанте не остаться без очков в игре с Вильярреалом.
Другие новости
В юношеской Лиге чемпионов молодежка киевлян не оставила шансов сверстникам из Бенфики.
Король футбола Пеле впервые появился на публике после операции.
На украинском футбольном канале появилась новая программа об УПЛ с горячей ведущей.