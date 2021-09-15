Динамо и Шахтер в ЛЧ

Подопечные Мирчи Луческу заработали одно очко в противостоянии с Бенфикой. Динамо было в шаге, чтобы вырвать победу, но арбитр отменил взятие ворот, детали в видеообзоре.

Главный тренер киевлян оценил игру своих подопечных в первой игре группового этапа Лиги чемпионов, а также спрогнозировал дальнейшую судьбу киевлян в турнире.

Шахтер отправился в Молдову на свой еврокубковый матч против Шерифа. Роберто Де Дзерби ответил на все интересные вопросы перед поединком.

Лига чемпионов

Самой громкой вывеской вечера был поединок Барселоны и Баварии, в котором каталонцы снова опозорились перед родными трибунами.

Криштиану Роналду забил за Манчестер Юнайтед в игре против Янг Бойз, но манкунианцы умудрились проиграть.

Руслан Малиновский помог Аталанте не остаться без очков в игре с Вильярреалом.

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