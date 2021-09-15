Динамо та Шахтар у ЛЧ

Підопічні Мірчі Луческу заробили одне очко у протистоянні з Бенфікою. Динамо було за крок, щоб вирвати перемогу, але арбітр скасував взяття воріт, деталі у відеоогляді.

Головний тренер киян оцінив гру своїх підопічних у першій грі групового етапу Ліги чемпіонів, а також спрогнозував майбутню долю киян у турнірі.

Шахтар вирушив у Молдову на свій єврокубковий матч проти Шерифа. Роберто Де Дзербі відповів на усі найцікавіші питання перед поєдинком.

Ліга чемпіонів

Найгучнішою вивіскою вечора був поєдинок Барселони та Баварії, в якому каталонці знову зганьбились перед рідними трибунами.

Кріштіану Роналду забив за Манчестер Юнайтед у грі проти Янг Бойз, але манкуніанці примудрились програти.

Руслан Маліновський допоміг Аталанті не залишитись без очок у грі з Вільяреалом.

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