Головні новини футболу 14 вересня: Динамо втратило перемогу у ЛЧ, Баварія знову принизила Барселону
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 вересня.
Динамо та Шахтар у ЛЧ
Підопічні Мірчі Луческу заробили одне очко у протистоянні з Бенфікою. Динамо було за крок, щоб вирвати перемогу, але арбітр скасував взяття воріт, деталі у відеоогляді.
Головний тренер киян оцінив гру своїх підопічних у першій грі групового етапу Ліги чемпіонів, а також спрогнозував майбутню долю киян у турнірі.
Шахтар вирушив у Молдову на свій єврокубковий матч проти Шерифа. Роберто Де Дзербі відповів на усі найцікавіші питання перед поєдинком.
Ліга чемпіонів
Найгучнішою вивіскою вечора був поєдинок Барселони та Баварії, в якому каталонці знову зганьбились перед рідними трибунами.
Кріштіану Роналду забив за Манчестер Юнайтед у грі проти Янг Бойз, але манкуніанці примудрились програти.
Руслан Маліновський допоміг Аталанті не залишитись без очок у грі з Вільяреалом.
Інші новини
У юнацькій Лізі чемпіонів молодіжка киян не залишила шансів одноліткам з Бенфіки.
Король футболу Пеле вперше з'явився на публіці після операції.
На українському футбольному каналі з'явилась нова програма про УПЛ із гарячою ведучою.