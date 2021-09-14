Камп Ноу принимал один из центральных поединков 1-го тура ЛЧ, в котором сошлись конкуренты киевского Динамо по группе Е. Барселона выполнила первый в матче штрафной удар, а также подала первый угловой. На этом ее первенство закончилось. Бавария медленно, но уверенно перехватила инициативу. Стартовый удар по воротам тер Штегена прошел на четырнадцатой минуте – Горецка приложился коряво, поэтому кипер без проблем зафиксировал мяч. А вот через 5 минут ему пришлось отражать сферу не только рукой, но и лицом после плотного выстрела Сане в верхний угол. Вскоре только героический блок от Пике помешал отличиться Мусиале.

Барселона – Бавария – видео голов

И все же на 34 минуте случилось неизбежное. Мюллер пробил из-за пределов штрафной, небольшой рикошет от Эрика Гарсии полностью дезориентировал тер Штегена – 0:1. А Барселона до свистка на перерыв так и не смогла нанести хотя бы один удар в створ ворот Нойера. Катастрофический тайм в исполнении хозяев.

После отдыха Бавария сразу позаботилась о комфортном для себя счете. И если на 52-й тер Штеген ногой отразил коварный удар Сане с близкого расстояния, то через 4 минуты капитулировал во второй раз. Мусиале позволили пробить с линии штрафной, мяч от стойки срикошетил в поле, прямо на ногу Левандовски – 0:2.

Куман ответил двумя двойными заменами, выпустив юных Гави и Демира, а вскоре еще и Мингесу и Коутинью, который появился на поле впервые в сезоне. Именно бразилец заметно обострил игру Барсы. В свою очередь Бавария действовала спокойно, взвешенно, по счету. Более того, на 85 минуте дубль оформил Левандовски. Гнабри попал в штангу, а Роберт хладнокровно разобрался на добивании – 0:3. Майкл Оливер добавил только 2 минуты. Погром на Камп Ноу выводит немцев на первую строчку группы Е.

Манчестер Юнайтед провалился в матче с Янг Бойз несмотря на гол Роналду, Севилья и Зальцбург расписали ничью