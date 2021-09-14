На телеканале Футбол запустили проект EXTRA TIME, который посвящен обзору матчей УПЛ, а его ведущей стала соблазнительная Эмма Ди.

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Девушка уже имеет опыт работы перед камерами, она работала ведущей на музыкальном канале М1. Также Эмму можно было заметить на обложках мужских журналов в жарких фотосессиях.

Ди приписывали роман с голкипером Шахтера Алексеем Шевченко, который публиковал общие фото с девушкой в ​​Instagram. Сама красавица не комментирует свою личную жизнь.

Увидеть Эмму на ТВ, а заодно и посмотреть хайлайты матчей УПЛ можно по понедельникам на ТК Футбол 1 в 21:25.

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