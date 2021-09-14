Динамо открывало новый сезон Лиги чемпионов сратегически важным поединком против Бенфики. В группе с Баварией и Барселоной надеяться на второе место трудно, поэтому необходимо набирать как можно больше очков с лиссабонцами. В родных стенах киевляне должны были цепляться за победу, ведь на "Да Луш" будет чрезвычайно трудно.

Отмененный гол Шапаренко в видеообзоре матча Динамо – Бенфика

Стартовый состав Мирчи Луческу угадать было легко. Вопросы возникали по готовности Буяльского и Бущана, которые только три дня тренировались в общей группе – в итоге, Виталий вышел в основе, а Георгия на воротах заменил Бойко. На острие атаки прогнозируемо появился Шкурин. Бенфика же интриговала Яремчуком – он оформил 2 + 2 в шести матчах за лиссабонцев, однако не все СМИ и болельщики ожидали Рому в основе. Жорже Жезус, однако, доверился украинцу, поставив его в старт.

Первый тайм прошел довольно сухо. Динамо прогнозируемо село в оборону, отдав инициативу португальцам в надежде поймать соперника на контратаке. Правда, моментов практически не возникало – до перерыва киевляне могли забить только со штрафного на 9-й минуте. Шапаренко метров с 22-х крутил в левую девятку, однако Влаходимос в сногсшибательном прыжке спас Бенфику. Кроме того, перед свистком на перерыв Миколенко пробивал с левого угла штрафной в руки голкиперу, замкнув прострел от Кендзеры.

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Все остальное время киевляне уверенно сушили игру, изредка вылетая в контрвыпады без острого завершения. К 26-й минуте в активе хозяев было всего 36 передач против 186 пасов у Бенфики, однако ни одного реального момента у ворот Бойко не возникло. К последней трети первого тайма можно вспомнить только несколько забросов в штрафную, после которых начиналась небольшая паника, а единственную реальную возможность забить упустил Рафа Силва – после навеса со стандарта он получил скидку под удар метров с 19-ти – Миколенко заблокировал его. Кроме того, в одном из эпизодов динамовцы ошиблись под прессингом в собственной штрафной, но "бело-синим" удалось отбиться.

Матч скорее шел по плану Мирчи Луческу, чем по замыслу Жорже Жезуса, но перед перерывом хозяевам пришлось пережить два неприятных эпизода. На 40-й минуте счет мог открывать Рафа Силва, который получил проникающую передачу от Жоау Мариу и с правого края штрафной перебросил Бойко – мяч прошел над воротами! На 43-й же Яремчук открылся на линии полукруга, принял пас и вторым касанием мощно выстрелил низом – Бойко парировал! В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

В начале второго тайма Бенфика повысила интенсивность прессинга и увеличила темп. Сразу пошли моменты: уже через минуту после возобновления игры Эвертон замкнул прострел на левый угол вратарской мягким ударом под перекладину (Бойко поймал мяч), на 52-й минуте Сидорчук остановил прорыв Силвы фолом на желтую карточку, а на 55-й Рафа выиграл ничейный мяч в штрафной, сбросив его Яремчуку – Роман мощно выстрелил с минимальной дистанции, но Бойко парировал. Через минуту Эвертон качнул защитника и пробил метров с 22-х под ближнюю штангу. Бойко выручил и здесь.

Жорже Жезус на 59-й минуте решил освежить игру, выпустив Нуньеса, Радоньича и Лазаро вместо Яремчука, Эвертона и Жилберто. Казалось, что со свежими силами Бенфика вот-вот дожмет Динамо, но команда неожиданно остановилась – причем капитально. За 25 последующих минут "орлы" сбавили обороты, катая мяч на трети поля киевлян без продвижения в штрафную. Лишь однажды трибуны НСК Олимпийский схватились за голову, увидев обрезку перед штрафной "бело-синих" и удар Рафы Силвы, однако его успел накрыть Забарный.

Динамо в середине второго тайма еще и атаковать начало. Большинство подходов к воротам были перспективными, но потревожить Влаходимоса не удавалось. Реально подопечные Мирчи Луческу в этот период имели лишь заблокированный удар де Пены с дистанции на 66-й минуте и опасный прострел Караваева на Вербича – Беньямин мог замыкать в ворота, однако небольшой рикошет от Отаменди не позволил этого сделать.

На 80-х минутах команды взяли паузу в активности, но в компенсированное время Динамо неожиданно прижало Бенфику по-взрослому. На 90+1-й минуте Шапаренко пробил в девятку из-за пределов штрафной, Влаходимос парировал, а Отаменди при выносе срезал мяч в штангу собственных ворот!

На 90+3-й же киевляне заработали угловой, после розыгрыша которого последовала подача с левого фланга на дальнюю штангу. Шапаренко прилетел на замыкание, пробив в сетку! Гол! Впрочем, после безумного празднования VAR отменил взятие ворот, найдя офсайд в начале атаки.

В итоге, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

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