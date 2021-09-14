Лига чемпионов

Группа F

Вильярреал – Аталанта – 2:2

Голы: Тригерос, 39, Груневелд, 73 – Фройлер, 6, Госенс, 83

Вилученння: Коклен, 84 (В)

Группа G

Лилль – Вольфсбург – 0:0

Удаление: Брукс, 63 (В)

Группа H

Мальме – Ювентус – 0:3

Голы: Сандро, 23, Дибала, 45 (пен.), Мората, 45+1

Челси – Зенит – 1:0

Гол: Лукаку, 69

Манчестер Юнайтед провалился в матче с Янг Бойз несмотря на гол Роналду, Севилья и Зальцбург расписали ничью

Аталанта отметилась быстрым голом в противостоянии с Вильярреалом, но подопечным Гасперини не удалось долго удерживать преимущество. Еще до свистка на перерыв хозяева выровняли положение. Во втором тайме команды еще раз обменялись голами, зафиксировав боевую ничью. Украинский хавбек бергамасков Руслан Малиновский вышел на поединок со стартовых минут и был заменен на 71-й минуте.

Лилль принимал Вольфсбург. "Доги" доминировали на протяжении первого тайма, однако точность подводила хозяев. На старте второго тайма французы все же дожали немецкую команду, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. Даже удаление у "волков" не помогло хозяевами завоевать три очка в поединке – ничья.

Лига чемпионов славится историческими и мощными матчами, которые невозможно забыть! Не пропустите поединки любимых команд: собирайте друзей и проводите весело время с коктейлями вместе с Żubrówka.

Żubrówka – для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka и коктейлях здесь.

Ювентус прогнозируемо не заметил Мальме. Еще до перерыва игроки "Старой Синьоры" отгрузили сопернику три мяча и сняли все вопросы по итогам встречи. Второй тайм превратился в обычную формальность.

Действующий триумфатор ЛЧ начинал еврокубковый сезон матчем против Зенита. Россияне долго держались, но главное атакующее оружие лондонцев Ромелу Лукаку не позволил гостям рассчитывать даже на ничью. Бельгиец переиграл соперников на втором этаже и легко перевел мяч в ворота, этот гол и стал победным. Похоже, Зенит будет соревноваться с Мальме за третье место в группе H.

Динамо расписало ничью с Бенфикой в матче-открытии сезона Лиги чемпионов – офсайд на последних секундах спас "орлов"