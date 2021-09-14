Матч между юношескими командами Динамо и Бенфики на стадионе имени В. В. Лобановского было непросто найти в видео, ведь трансляцию в Украине не проводил никто. Фанатов спасла бригада лиссабонцев, которая привезла с собой камеру и давала картинку на своём официальном канале. Обидно, ведь не все наши болельщики об этом знали.

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Многие пропустили хороший старт встречи в исполнении хозяев. Киевляне довольно активно шли вперёд, заработав несколько стандартов, а на 7-й минуте Вивчаренко пробил со штрафного – впрочем, точности ему не хватило. Зато с точностью всё было в порядке у Боля: на 8-й минуте Динамо заработало ещё один стандарт, Назар Волошин исполнил подачу, а Боль замкнул головой – 1:0!

После такого начала подопечные Игоря Костюка отошли назад. Бенфика перехватила инициативу и начала искать щели в обороне "бело-синих", комбинируя на чужой половине и особенно активно нажимая на их левый фланг обороны. В середине первого тайма такой футбол не принёс выгоды лиссабонцам – "орлы" не создали ничего интереснее двух дальних ударов в исполнении Камара и Ндура. Первый оказался очень слабым, а второй – неточным. Кроме того, гости провели много стандартов, из которых, однако, не приходило остроты.

У киевлян в этот период даже контратак не возникало, хотя на своей половине коллектив работал весьма уверенно. Тем не менее, на 28-й минуте Динамо могло удвоить преимущество вследствие вбегания Волошина на правый край штрафной и мощного выстрела с угла штрафной – голкипер парировал! Попов пытался сыграть на добивании, но в ворота он не попал. Это был последний момент "бело-синих" в первом тайме.

Бенфика же перед перерывом начала откровенно доминировать на трети поля соперника. Давление португальцев дважды могло вылиться в гол: так, на 38-й минуте после подачи со стандарта пошла скидка на дальнюю штангу, после которой головой метров с трёх пробивал Резенде – выше ворот! На 45-й же Бенедюк обрезался перед собственной штрафной, за что Камара наказал мощным ударом, однако Нещерет выручил Динамо! В итоге, на перерыв команды отправились по минимальном преимуществе киевлян.

В начале второго тайма лиссабонцы продолжили владеть инициативой, но подопечные Игоря Костюка стали активно вылетать в скоростные контратаки. Бенфика при этом испытывала большие проблемы с обострением игры – гости много ходили вокруг штрафной, но за первые 20 минут команда сумела потревожить оборону киевлян только кроссами и подачами с угловых. Хозяева тоже до ударов не доходили, но их прорывы ловили "орлов" на перестроениях, завершаясь у чужих ворот.

В конце концов, на 63-й минуте лиссабонцы доигрались: контратака Динамо завершилась вбеганем Диалло в штрафную и фолом со стороны Араужо, за который арбитр без колебаний назначил пенальти – Бражко уверенно его реализовал. 2:0! Ещё через две минуты Волошин мог оформить разгром, выстрелив с дистанции, однако Соареш в классном прыжке парировал.

Бенфика ожила на 70-х минутах, накрыв хозяев высоким прессингом. Киевляне не очень убедительно выходили из-под него, едва не пропустив на 72-й после потери мяча перед своей штрафной. К счастью, удар Камара в ближний угол оказался слабым. Гораздо опаснее он бил метров с 23-х на 76-й, направив мяч в дальнюю девятку. Нещерет спас "бело-синих" в обоих случаях, а кроме того он уверенно играл на выходах при угловых "орлов". Португальские комментаторы чувствовали подъём, ведь гости реально были близки к голу.

Надежда Бенфики, однако, прожила недолго. Уже на 78-й минуте они пропустили третий гол в результате контрвыпада, который завершился взятием ворот, но арбитр спас лиссабонцев – офсайд. Впрочем, ещё через минуту очередной разрыв обороны португальцев в контратаке завершился проникаюшим пасом и точным ударом Волошина под штангу с близкой дистанции, а на 81-й хозяева похожий прорыв привёл к голу Диалло – Самба вошёл в штрафную, обыграл защитника и пробил в нижний угол . 4:0!

После этого Игорь Костюк позволил провести себе сразу четыре замены, спокойно засушив матч. Голов больше не забивали. Динамо стартовало в юношеской ЛЧ с разгромной победы над Бенфикой.

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