"Результат оцениваю положительно. Играли с хорошим соперником, который инвестирует очень много денег в игроков. Сыграли очень хорошо в обороне, ждали своего момента. И штанга была... Жаль, что гол в конце не засчитали.

Отмененный гол Шапаренко в видеообзоре матча Динамо – Бенфика

Группа сложная. Матчи проходят в хорошем ритме, и мы будем биться за очки в каждом. Важно, чтобы мои игроки поверили в себя и только добавляли в смелости от матча к матчу. А также улучшали командную игру. Смотришь на наших центрбеков – ребятам 19-21 лет. А у соперника значительно опытнее, далеко за 30. Так кажется, что результат в нашу пользу", – заявил Луческу в комментарии MEGOGO.

Напомним, в параллельном матче группы Е Бавария разбила Барселону со счетом 3:0. Следующим соперником Динамо станут мюнхенцы (29 сентября).

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