Пеле впервые "показал" себя публике после операции по удалению опухоли – у Короля есть повод для раздражения
17:38 - Читати українською
Пеле продолжает восстанавливаться после операции по удалению опухоли толстой кишки.
Дочь легенды, Келли Насименту, показала скрин видеосвязи с отцом и рассказала о его состоянии.
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"Он хорошо поправляется после операции. Ему ничего не угрожает, он в хорошем настроении. Единственное, что его раздражает – это то, что разрешают есть только мягкую пищу", – написала Келли в Instagram.
Если тесты будут положительными, то вскоре Короля могут отпустить из больницы домой. К слову, 23 октября Пеле будет праздновать свой 81-й день рождения.
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