"Думаю, игра зависит не от тренера, а от игроков. У Шерифа много скоростных футболистов, они любят играть в высоком темпе. Мы очень уважаем эту команду, они квалифицировались в группу Лиги чемпионов, как и мы.

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Насколько готовы игроки Шахтера после международной паузы? Мы уже сыграли один матч в УПЛ. Довольно хорошо. Сейчас будет игра в Лиге чемпионов. Мы готовы выиграть эту дуэль, поскольку для нас это очень важный матч. Не думаю, что нужно сильно мотивировать футболистов. Они прекрасно знают, что в таких играх нужно самим найти себе мотивацию. Не надо думать о фаворите, надо быть сконцентрированными на встрече, играть с нашим качеством и уважать соперника.

Важно ли начать групповой этап с победы? Я не смотрю на такие нюансы. Не смотрю, фавориты ли на бумаге Интер и Реал. Шахтер может проиграть всем этим командам, но я верю, что может и победить их. Мы должны думать о себе. Мы знаем, как готовиться к этим матчам, знаем наше оружие, чтобы сыграть хорошо против Шерифа.

Кто заменит Соломона в матче с Шерифом? Фернандо или Мудрик. Я уже знаю, но не скажу", – отметил Де Дзерби на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, первый поединок в групповом раунде Лиги чемпионов Шахтер проведет на выезде против Шерифа в среду, 15 сентября. Начало встречи в 19:45.

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